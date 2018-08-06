Розвиваючи партнерство — розвиваєшся сам

Історія BRAIN Computers розпочалась 1995 р. з магазину комп’ютерних комплектуючих у Львові. Наразі компанія має 45 роздрібних магазинів по Україні, створила потужну оптову мережу та почала виробництво електроніки, корпусів та периферії під власною торговою маркою VINGA. Асортимент продукції, наявної на складі BRAIN, налічує більше 100 тис. артикулів. Одних лише ноутбуків — три тисячі моделей! Логістика налаштована так, що замовлення, зроблене до 17.00, відправляється клієнту того ж дня. Компанія — вже один з основних гравців ринку. Варто зазначити, що в ній близько 1000 співробітників. Це сталось завдяки фокусу на тривале партнерство та чесні стосунки з клієнтами. “Ми зацікавлені у довгостроковому співробітництві, а не в отриманні разового прибутку”, — каже Олександр Караван, співвласник BRAIN.

Шукаючи можливості для розширення бізнесу, BRAIN звернув увагу на продавців з невеликих міст. Їх близько 3,5 тис. по Україні. Як правило, це магазини комп’ютерної техніки, якими керують одна-дві людини. У наш час, коли багато споживачів здійснюють покупки через інтернет-магазини, бізнес таких магазинів тримається на особистій довірі та авторитеті. Вони витрачають забагато часу на пошук потрібної клієнту моделі, відправку та бухгалтерський супровід. У компанії виникла ідея допомогти їм у веденні бізнесу.

2017 р. BRAIN впровадив нову послугу “Комісійний продаж”. Через особистий кабінет на сайті гуртових продажів компанії продавець отримує повноцінний інструмент супроводу продажів, включаючи логістичне та бухгалтерське обслуговування. Це дозволяє продавцям максимально спростити взаємодію з компанією, заощадити час і кошти на обслуговування кінцевих клієнтів. Продавець, якій має власний сайт і підключає API (інтерфейс прикладного програмування) від BRAIN, може здійснювати продажі взагалі без своєї участі. “Фактично він працює як віддалений співробітник, але веде власний бізнес. Ми допомагаємо йому не витрачати час на відправку та бухгалтерію. Товар їде до клієнта напряму з нашого складу, а продавець отримує комісійні”, — пояснює Олег Шеремета, директор компанії BRAIN.

Послуга “Комісійний продаж” допомагає продавцю отримати прямий доступ до потужного асортименту складів BRAIN та значно спрощує йому ведення діяльності. Компанія, в свою чергу, теж виграє, тому що отримує через продавців більшу клієнтську базу.