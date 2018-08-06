Заради змін

Молодь здатна багато чого змінити у житті суспільства. Важливо вчасно підказати їй, що вона на це здатна. У цьому переконалися співробітники агропромхолдингу “Астарта-Київ”, розпочавши проект “Підйом!”. Цей захід спрямований на те, щоб навчити молодих людей згуртовувати сільські громади і розбудовувати свої території. Методологія навчання проектного менеджменту та лідерства належить Українській академії лідерства, випускники та учні якої і провели такі інтенсиви для дітей — своїм досвідом та запалом “підштовхнули” їх до створення змін. Проект “Підйом!” також підтримали Благодійний фонд “Повір у себе”, Міжнародний жіночий клуб, Українська академія лідерства та мережа Глобального Договору ООН в Україні.

У першій “хвилі” проекту взяли участь 120 молодих людей з Хмельницької, Вінницької, Харківської та Полтавської областей: підлітки від 14 років та студенти. У червні протягом трьох днів вони отримували знання з проектного менеджменту та розробляли свої проекти. Всього розробили 21 проект, 11 найкращих отримали гранти і будуть впроваджуватися вже цього літа.

Проект став поштовхом до партнерства державних, громадських організацій та бізнесу, щоб дати можливість молодим людям “підняти” громади в своїх селах для створення кращих, комфортніших умов у різних сферах життя: навчання, сфера послуг, дозвілля тощо. Наприклад, одна з команд-переможців запропонувала створити соціальну перукарню для пенсіонерів, інша — окремий клас для дітей з вадами слуху. Проект з освітлення вулиці ліхтарями за допомогою батарей — накопичувачів сонячної енергії впроваджується у невеличкому селі на Полтавщині (350 жителів). А поряд у більшому селі молодь ініціювала масштабний проект з розчищення ставку та облаштування зони відпочинку біля водойми.

Загалом молодь стала активніше включатися у процеси розвитку рідної місцевості, брати на себе відповідальність за зміни та проявляти лідерські якості. І цей драйв передається іншим жителям сіл. “Для нас стало відкриттям, що діти і молодь (студенти) мають дуже багато ідей і глибоко розуміють проблеми села”, — зазначила Світлана Мозгова, голова правління Благодійного фонду “Повір у себе”, директор департаменту корпоративного партнерства агропромхолдингу “Астарта-Київ”. Проект був націлений на те, щоб навчити молодь аналізувати, планувати, комунікувати, організовувати людей для досягнення спільних цілей. “Вважаю, головне, що діти повірили, що впливають на розвиток своїх громад. І це особливо важливо для українців — не очікувати змін, а робити ці зміни самостійно”, — наголосила пані Мозгова.

На гранти для реалізації проектів компанія надала 200 тис.грн. Крім того, співробітники “Астарти” допомагають молоді в організаційному супроводі проектів на місцях. “Цей проект показав, що спільними зусиллями ми можемо досягнути багато. Ми зробили вклад у розвиток лідерських здібностей цих дітей, дали їм можливість взяти участь у реалізації власних проектів, силу повірити у себе. Таким чином ми виховуємо нове покоління, яке стане лідерами уже завтра і приведе нашу країну до кращого майбутнього”, — додала Тетяна Сахарук, представник Міжнародного жіночого клубу в Києві, голова мережі Глобального Договору ООН в Україні.

Олександра Брашовецька, ментор Харківського осередку Української академії лідерства, зазначила, що в процесі спілкування виявилось, що велика проблема — в нестачі місць, де молодь може гуртуватись, комунікувати та проводити спільно час. “Щоб таке спілкування відбувалося, такі проекти мають однозначно реалізовуватись. Плануємо у подальшому розширювати і географію проекту, і можливості для молоді, школярів, які настільки натх­ненні, що готові реалізовувати свої проекти власними зусиллями”, — підкреслила пані Брашовецька.