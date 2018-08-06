Навчання — світло

Промисловість не може розвиватися без фахівців, тому KTD Group взялася за розвиток освіти в Україні

Компанія KTD Group, яка вже більше 20 років займається виробництвом побутової техніки під власною торговою маркою Saturn, зіткнулася з проблемою дефіциту в Україні вищого інженерного складу. Особливо гостро вона постала після перенесення виробництва з Китаю до українських міст — Черкас та Канева. Компанії довелося використовувати дорогі консалтингові послуги західних та китайських інженерних компаній.

Тож у 2015-2016 рр. виникла ідея запуску освітянського проекту, яка полягала у створенні Американського Університету в Києві. Проте через деякі причини її так і не вдалося реалізувати. Пізніше, проаналізувавши усі поперед­ні помилки та невдачі, в Олександра Громика, власника і президента KTD Group, визріла концепція повного циклу навчання дитини — від школи і до університету. Оновлений освітянський проект отримав назву American International School and University (AISU). Даний заклад має за мету нав­чати студентів з першого шкільного класу, а по завершенні курсу надавати диплом бакалавра із сертифікатом ib (international bac). Це найсучасніша світова шкільна методика, за якою в Україні працюють лише три школи в Києві (для порівняння: в сусідній Польщі — 44). Потрапити до них, навіть маючи можливість сплачувати $25-32 тис. на рік, практично неможливо.

AISU вже підписала угоду з голов­ним офісом ib й отримала повну програму навчання, а викладачі пройшли атестацію і повністю відповідають ib-вимогам. Унікальність школи в тому, що тут працюватимуть лише сертифіковані фахівці з досконалим знанням англійської мови. Фактично студенти отримуватимуть знання на рівні вищих шкіл та університетів США, не покидаючи України. Випускники такої школи з легкістю вступатимуть до західних ВНЗ, оскільки з більшістю з них укладені договори, згідно з якими абітурієнта, що склав іспит в українській ib-школі, на навчання до Британії чи США приймають без іспитів.

В планах компанії відкрити ib-школи у двох містах — Києві та Одесі. Загальний обсяг інвестицій в обидві школи оцінюється на рівні $14 млн. Зараз освітянський проект KTD Group перебуває на стадії запуску — проводиться ремонт навчального приміщення в центрі Одеси, а також активний пошук педагогів і “студентських аудиторій” у Києві.

“Запорукою успішної реалізації цього проекту ми вважаємо не наявність капіталу, не ідеальний ремонт навчальних приміщень і навіть не маркетингове просування закладу, а професійний педагогічний склад”, — розповідає пан Громико і додає, що проект відчуває потребу у висококваліфікованих педагогах.

Необхідність залучення потенційних інвесторів викликана потребою у фінансуванні проекту. “Ми шукаємо партнерів, котрі поділяють наші ідеали щодо створення сучасного навчального закладу в Україні і готові розділити з нами затрати, а потім, зрозуміло, — і прибуток”, — говорить пан Громико, зазначаючи, що освіта у такій школі буде контрактною. В AISU освіту зможуть отримати представники різних верств населення, адже в майбутньому передбачений значний фонд фінансової допомоги, яким зможуть скористатися студенти школи.

Ідеальний партнер, як його бачить Олександр Громико, має “виступати” на паритетних засадах. Це людина, компанія чи фонд, який інвестує в освітянський проект $7 млн і розділить дохід 50:50.