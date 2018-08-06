Інвестиції в розвиток

Розвиток малого та середнього бізнесу — запорука сталого розвитку будь-якої країни, адже це основа міцної економіки. В Україні це питання вкрай актуальне. Саме компанія “Каштан 2000” та проект FinStream покликані вирішувати це завдання. “Нашому наймолодшому проекту майже три роки. Його ідея виникла у 2015 р., коли я служив у зоні АТО. Там було дуже багато хлопців з хорошими ідеями, і я зрозумів, що потім їм потрібно буде чимось займатися, десь брати гроші на розвиток бізнесу”, — розповідає Сергій Позняк, засновник FGK Financial Group. — Ключовими проектами для нас стали підприємства, що були організовані ветеранами, людьми, які пройшли війну. Серед інших я можу згадати “Pizza Veterano” та “I am ready”.

В основу сервісу FinStream покладено поєднання різних інструментів: FinTech-складова, високого рівня консалтинг та аналітика, пайовий інвестиційний фонд, фінансова компанія. Пайовий інвестиційний фонд — це інструмент, який використовується для залучення грошей інвесторів з використанням цінних паперів. Потім з інвестиційного фонду кошти надходять у фінансову компанію, яка має право кредитувати і фінансувати бізнес. Цікаво, що відбір претендентів на отримання фінансування в “Каштан 2000” та FinStream або інвестицій здійснює спеціальне програмне забезпечення.

“Ми застосовуємо дорогий інноваційний програмний продукт, який дозволяє протягом двох годин визначити, чи працюємо ми з тим чи іншим проектом, — розповідає Сергій Позняк. — Є умовно три зони: “біла”, “сіра” та “чорна”. Якщо підприємство потрапляє в “білу” зону, ми з ним працюємо, якщо в “сіру”, то це означає, що нам потрібна особиста зустріч та додаткова інформація для прийняття рішення. Якщо ж проект у “чорній” зоні, то ми з ним не працюємо, але він все одно потрапляє в список, оскільки хтось з наших інвесторів все одно може зацікавитись його придбанням”. В результаті проблемна заборгованість складає всього 3,5%. Це дуже мало, адже компанія серйозно працює над проектами, яким надає кредити чи інвестиції.

З початку 2017 р. компаніями FGK Financial Group здійснено фінансування та залучено інвестицій в бізнеси в обсязі понад 100 млн грн. Як правило, йдеться про інвестиції від 50 тис.грн., це сума, з якої починають інвестувати приватні особи. Бізнес починає інвестувати з сумами близько 1 млн грн. “Ми зацікавлені в зміні ставлення інвесторів до самого процесу інвестування. Не можна зараз прийти до фінансової компанії з готівкою і попросити їх інвестувати в якийсь бізнес. Це неправильно”, — зазначає пан Позняк. На його думку, людям досі складно подолати страх перед прозорим переміщенням коштів по рахунках. Але ті, хто зважується на інвестиції, забезпечують свою дохідність у 25-30%, що набагато вище, ніж дохідність банківських депозитів.

Компанії FGK Financial Group розраховані як на залучення інвестицій у малий та середній бізнес, так і на його кредитування. Наприклад, інвестори можуть просто віддавати гроші в управління й отримувати прибуток чи разом з компанією брати участь в тому чи іншому проекті, що потребує інвестицій. “Якщо ми заходимо з інвестором у бізнес, то наша компанія всі ризики бере на себе. У нас усі інвестиції забезпечені активами та іншими видами забезпечення”, — запевняє Сергій Позняк. Підприємець також має бути впевненим, що інвестор не змінить умови, не вимагатиме підвищених дивідендів або передчасного повернення своїх інвестицій. Інвестор та той, хто отримує інвестиції, повинні почувати себе впевнено і комфортно.