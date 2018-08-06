Заснований влітку 2016 р. Український інститут майбутнього (УІМ) — це незалежний аналітичний центр, спільний проект представників українського бізнесу, політики та громадського сектора. Основними завданнями Інституту є прогнозування змін та моделювання можливих сценаріїв розвитку актуальних подій в Україні, незалежна компетентна оцінка тих чи інших явищ в економічному, політичному та соціальному житті країни. Робота фахівців УІМ не обмежується виключно аналітикою, Інститут розробляє практичні кроки та ефективні рішення гострих проблем, що стоять перед Україною.

Ігор Ліскі, голова ради директорів компанії “Ефективні Інвестиції” та учасник проекту БІЗНЕС 100, є одним із засновників Українського інституту майбутнього поряд із Анатолієм Амеліним, Тарасом Березовцем, Олексієм Скрипником, Юрієм Романенком та

Антоном Геращенком. На переконання пана Ліскі, саме бізнесмени можуть і повинні брати на себе відповідальність за економічний розвиток та бізнес-клімат в Україні. Отже, саме на їх замовлення УІМ може стати тою “фабрикою майбутнього”, яка допоможе формувати в країні новий контент, нові ідеї, думки та програми. Вже зараз Інститут проводить глибокі дослідження за такими напрямками, як міжнародна та внутрішня політика, національна безпека, правоохоронна та судова системи, економіка, інфраструктура, освіта та компетенції майбутнього. “Ми часто забуваємо про те, що майбутнє можна створити, що його можна спроектувати. Наш Інститут займається майбутнім України. УІМ об’єднав небайдужих людей, які розуміють, що неможливо бути успішним у неуспішній країні. Ми почали формувати проект “Майбутнє України”, щоб покласти наші мрії на конкретику, цифри, дослідження”, — розповідає Ігор Ліскі.

Головним замовником для Інституту є саме вітчизняний бізнес — люди, які власноруч реалізують проекти, створюють робочі місця, сплачують податки. “На глобальному рівні ми намагаємось створити зрозумілі правила гри та ідеї, які можуть бути основоположними для держави та українського бізнесу, — наголошує Ігор Ліскі. — Чому йдеться саме про бізнес? Насамперед тому, що це прошарок населення, що хоче жити та реалізовувати свої плани та амбіції саме в Україні. Вони не женуться за трьома або чотирма тисячами євро у Польщі. Це люди, які вірять в нашу країну та її мешканців”.

За підтримки УІМ створюються незалежні, прозорі та абсолютно самодостатні інституції. “Покладатися на державні інституції не доводиться, адже горизонт планування в них три-чотири місяці, максимум — один бюджетний рік. Нас це не влаштовує. Це дорога в нікуди. Інфраструктурні проекти, до яких ми долучаємося, розраховані на роки. Бізнесу треба мати план розвитку на 5-10 років мінімум”, — зазначає пан Ліскі. Генеруючи незалежну аналітичну інформацію, Український інститут майбутнього створює підґрунтя, на яке можуть спиратися депутати, голосуючи за окремі законопроекти, бізнесмени — приймаючи рішення стосовно розвитку власного підприємства. “Найголовніше, що нам зараз потрібно, — це не гроші, а залученість. Щоб український бізнес відчув себе замовником, щоб через наш Інститут кожен охочий міг отримати актуальну інформацію, аналітику та зворотній зв’язок”, — резюмує Ігор Ліскі.