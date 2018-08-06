Не бізнесом єдиним

Переглядаючи свій сезонний гардероб, не поспішайте викидати старі, але добротні одяг або взуття. Закиньте їх у багажник авто і завезіть по дорозі на один з автозаправних комплексів “ОККО”, де встановлено спеціальний контейнер для збору вживаних речей. АЗК-мережа передасть їх малозабезпеченим, і ваші речі ще не один рік послужать людям.

Зараз у мережі “ОККО” налічується вже 18 таких контейнерів у шести містах України — Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Харкові та Вінниці. Їхня кількість постійно зростає, як і обсяги допомоги. За п’ять років, що діє програма, зібрано вже понад 250 т одягу та взуття, з них майже 140 т торік. Вивезенням речей з контейнерів, їх сортуванням і розподілом займаються сім волонтерських організацій, з якими співпрацює “ОККО”. Ключова умова: все зібране має передаватися людям абсолютно безкоштовно.

За підрахунками волонтерів, вже кілька тисяч осіб скористалися речами, зібраними на АЗК “ОККО”. Основними одержувачами допомоги є безхатьки, сироти, люди з обмеженими можливостями, підопічні інтернатів та геріатричних установ, вимушені переселенці та жителі населених пунктів поблизу лінії розмежування в Донбасі.

Навесні цього року цю ініціативу компанії було визнано переможцем ІX Національного конкурсу КСВ-кейсів “Бізнес, який змінює країну” в номінації “Зменшення нерівності в країні та за її межами”. Цінність проекту в тому, що він не лише дозволяє матеріально підтримувати людей, що опинилися в складних життєвих обставинах, а й привертає увагу до проблеми багатьох тисяч українців — клієнтів мережі “ОККО”.

“Збір використаних речей на заправках є прикладом ефективної співпраці відповідального бізнесу, волонтерських організацій та небайдужих українців, чиї спільні зусилля допомагають полегшити життя багатьом малозабезпеченим”, — зазначив Назар Купибіда, директор “Концерну Галнафтогаз” (мережа АЗК “ОККО”).

Першим з партнерів програми “ОККО” зі збору речей для малозабезпечених з 2014 р. і досі є львівська громадська організація “Емаус-Оселя”, основним вектором діяльності якої є облаштування проживання, побуту та вирішення проблеми зайнятості безхатьків. Все починалося з того, що співробітники “ОККО” приносили до центрального офісу у Львові свої використані речі й передавали представникам “Оселі”. З цієї волонтерської ініціативи і народилася ідея налагодити такий збір системно по всій Україні. Зараз крім “Емаус-Оселі” в цьому проекті з “ОККО” співпрацюють такі громадські організації, як “Карітас-Київ”, “Україна без кордонів” (обидві — м.Київ), “Добрий самаритянин” (м.Одеса), “Допомагаємо” (м.Дніпро), “Карітас-Україна” (м.Харків), “Український волонтерський рух” (м.Вінниця).

У виготовлення й утримання контейнерів мережа “ОККО” вклала вже близько 200 тис.грн., але зупинятися на досягнутому наміру не має, оскільки актуальність проекту залишається високою. Про це свідчить і той факт, що останнім часом ще кілька компаній в

Україні, як локальних, так і національних, як, наприклад, LeBoutique, встановили подібні контейнери на своїх об’єктах. Що ж, чим більше буде таких точок, тим зручніше кожному з нас буде взяти участь у добрій справі, внести особистий вклад у подолання бідності в країні, просто поділитися частинкою свого добробуту та співчуття.