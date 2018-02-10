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Суббота, 10 февраля 2018 20:38

Леді Бізнесу. Топ-50 знакових постатей України

Леді Бізнесу. Топ-50 знакових постатей України

Журнал БІЗНЕС готує щорічний спецпроект “Леді Бізнесу. Топ-50 знакових постатей України”, мета якого визначити найкращі, інноваційні, динамічні бізнеси, напрямки, галузі, на чолі яких стоять жінки. Власниці, ініціатори, фундатори з жіночим обличчям — усі вони героїні нашого номера, які надихають своїм прикладом і задають нові тренди українському бізнесу. Редакція журналу БІЗНЕС склала long-list героїнь українського бізнесу і запрошує Вас віддати свій голос за тих, хто формує його жіноче обличчя.

Якщо Ви не знайшли свою героїню в long-list, прохання додати її в кінці списку. Кожен може проголосувати не більше 10 разів.

Результати голосування вийдуть у друкованому номері БІЗНЕСа від 5 березня.

 

Леді Бізнесу. Топ-50 знакових постатей України
Віддати голос

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Опубликовано в Леді Бізнесу
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