Журнал БІЗНЕС готує щорічний спецпроект “Леді Бізнесу. Топ-50 знакових постатей України”, мета якого визначити найкращі, інноваційні, динамічні бізнеси, напрямки, галузі, на чолі яких стоять жінки. Власниці, ініціатори, фундатори з жіночим обличчям — усі вони героїні нашого номера, які надихають своїм прикладом і задають нові тренди українському бізнесу. Редакція журналу БІЗНЕС склала long-list героїнь українського бізнесу і запрошує Вас віддати свій голос за тих, хто формує його жіноче обличчя.

Якщо Ви не знайшли свою героїню в long-list, прохання додати її в кінці списку. Кожен може проголосувати не більше 10 разів.

Результати голосування вийдуть у друкованому номері БІЗНЕСа від 5 березня.