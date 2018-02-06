“Гроші можна знайти, це нескладно. Головне — мізки, технології”

— Як виникла ідея вашого бізнесу, як проходило його становлення?
— У1987-1992 рр. я очолював держпідприємство “Укрмедбіопром”. Мені підпорядковувалось велике господарство — 68 заводів, три інститути, 12 радгоспів. А ідея приватного бізнесу народилася дуже просто. Як працівника ЦК Компартії України, мене викликав перший секретар ЦК КПУ Станіслав Гуренко і поставив партійне завдання — провести приватизацію галузі: заводи — робітникам, землю — селянам.
Слід зазначити, що фармацевтична промисловість першою в Україні практично повністю перейшла у приватну власність: з 68 підприємств 61 стало власністю колективів. Причому в нас була своєрідна приватизація. Як такі акції не випускалися. Майно заводів передавалося заводам, які викуповували його у держави за рахунок власного прибутку.
Як голова ДП “Укрмедбіопром”, я готував підприємства до приватизації і розумів, що галузь переходить в приватні руки, тому треба починати власну справу. В жовтні 1992 р. я перейшов у приватний бізнес (у мене не було акцій підприємств, що приватизуються) і створив компанію “Лекхім”, яка, як і багато інших в ті часи, займалася торгівлею.
Валерій Печаєв
68 років
Власник, голова правління групи компаній “Лекхім”
Заснована 1992 р. група компаній “Лекхім” — зараз одна з провідних фармацевтичних компаній в Україні. Потужності з виробництва ліків розташовані на двох заводах в Харкові й Умані. У компанії є також однойменна мережа аптек. На початку 1990-х років “Лекхім” першою в країні стала виробляти генеричні лікарські препарати. Щорічно вона виводить на ринок по 10 нових лікарських засобів. Загалом в асортименті групи понад 160 найменувань препаратів різних терапевтичних груп
— Що продавали?
— До 1992 р. я закінчив Академію зовнішньої торгівлі в Москві. Наша фірма “Лекхім” продавала субстанції для виробництва ліків, хімічні препарати і метали. Це були часи, коли половина країни ще не знала, що таке торговельні контракти...
З першого дня свого існування компанія була інноваційною. Ми першими в незалежній Україні почали робити генерики — перші 40 препаратів українського виробництва випустили саме ми.
На той час у нас ще не було власних потужностей, але були знання. Тому ми розміщували замовлення на інших українських заводах, надаючи свою сировину і технології. Ці препарати були набагато дешевшими за імпортні аналоги та доступнішими для вітчизняних споживачів.
— Якими були перші обороти компанії?
— Наростивши капітал, ми з партнерами Лесею Радькіною, Валентиною Мазурик, Любов’ю Лазько і моєю дружиною Світланою почали вкладати його у виробництво. Перші $700 тис. вклали у новостворене підприємство “Лекхім-Харків”. Купили дорогу лінію для виробництва супозиторіїв вартістю $0,5 млн.
Поступово необхідність в спеціалізованій торгівлі іншими товарами зійшла нанівець. Ми зосередилися на фармацевтиці та продовжили розширювати власне виробництво лікарських засобів. Зараз харківський завод спеціалізується на виробництві ін’єкційних препаратів (потужність — близько 140 млн ампул на рік), супозиторіїв і ліків твердих форм.
У2000 р. придбали майданчик і побудували другий завод в Умані, де зараз випускаються таблетки, капсули, гранульовані препарати — загалом близько 100 найменувань. Тут ми першими освоїли виробництво пелетованих препаратів.
Обидва підприємства підтвердили відповідність вимогам належної виробничої практики (Good Manufacturing Practice; GMP). Уманський завод “Технолог” отримав сертифікат GMP, харківський — отримає в березні-квітні поточного року. До речі, нещодавно ми почали реєстрацію своїх препаратів у Всесвітній організації охорони здоров’я.
Наразі “Лекхім” входить до Топ-10 провідних виробників ліків в Україні. Постійно розширюємося, будуємося, модернізуємося.
— Скільки інвестуєте в розвиток?
— На рік інвестуємо в середньому $8-10 млн. Зокрема, в Харкові лише в грудні минулого року запустили нову лінію з виробництва порошків у саше. А в березні плануємо розпочати виробництво води Enjoy в скляних пляшках. В Умані, також у березні, маємо намір ввести в експлуатацію промислове виробництво твердих лікарських форм та розчинів площею 4,5 тис.кв.м.
— Чому вирішили виробляти воду?
— Під Харковом є унікальне родовище води сеноманського періоду (він тривав з 93,9 млн років до 100,5 млн років до н.е. — Ред.). Для власних виробничих потреб ми пробурили свердловину глибиною 750 м. Я вже думав, нафту знайдемо...
З листопада минулого року почали використовувати цю воду у виробництві ін’єкційних препаратів. І завдяки цьому джерелу змогли вдвічі скоротити кількість реагентів для підготовки ін’єкційної води.
Враховуючи, що можливості свердловини більші, ніж потреби нашого виробництва, ми вирішили воду розливати. Адже якість її дуже висока. Окрім реалізації на внутрішньому ринку плануємо експортувати воду до Азербайджану, Саудівської Аравії, Катару та інших країн.
— Які етапи в історії компанії були найскладнішими?
— Взагалі ведення бізнесу в Україні і досі складний процес. Але якщо обирати зі складного, найскладніший період — це 1993-1994 рр., коли була божевільна інфляція, беззаконня та відвертий рекет.
Зараз приватний рекет змінив державний... Іще невідомо, що гірше.
Починати з “нуля” було дуже важко. Щоб зібрати гроші для статутного фонду підприємства, я половину будинку виніс до комісійного магазину. Не було на кого сподіватися, ніде шукати допомоги.
— Коли і чому стали розвивати роздрібний напрям?
— Це було наприкінці 1990-х років. Чесно кажучи, ми не збиралися займатися аптечним бізнесом. Просто один друг-єврей виїжджав жити до США і хотів продати бізнес так, щоб отримати за нього гроші. Ми купили три аптеки.
Взагалі рентабельність аптечного бізнесу починається з семи аптек. Наразі в нас вісім аптек “Лекхім”. Якщо аптечний бізнес вести прозоро і чесно, то його рентабельність досить низька — близько 3% на рік. А оскільки щороку ми виводимо на ринок по 10 нових препаратів, аптеки використовуємо, швидше, як маркетинговий інструмент. Аналізуємо, як продаються нові препарати.
— Скільки припадає на аптечний напрямок в загальному обороті компанії?
— Частка незначна. В 2017 р. оборот компанії склав 1,3 млрд грн., а аптечна мережа принесла 40-50 млн грн. Тобто це допоміжний напрямок, який, як у нас кажуть, “важко нести, шкода кинути”.
— Яку частку своєї продукції компанія експортує?
— Більше 20%. З кожним роком розширюємо географію збуту. Відправляємо ліки до країн СНД. Після того як наші підприємства пройшли
перевірку на відповідність європейським стандартам GMP, отримали міжнародні сертифікати відповідності, компанія почала продавати продукцію у Південно-Східну Азію, Африку. Зараз триває реєстрація чотирьох препаратів компанії в Європі, і 10 препаратів готуємо до цього. І, як я вже казав, один протитуберкульозний препарат віддали на реєстрацію до Всесвітньої організації охорони здоров’я.
“Ведення бізнесу в Україні і досі складний процес. Але якщо обирати зі складного, найскладніший період — це 1993-1994 рр., коли були божевільна інфляція, беззаконня і відвертий рекет. Зараз приватний рекет змінив державний... І ще невідомо, що гірше”
— До яких обсягів експорту прагнете?
— Чим більше, тим краще. Адже російський ринок закрився. Ми змушені нарощувати експорт в різні країни. Наприклад, почали торгувати з В’єтнамом, незважаючи на те, що поруч з цією країною знаходяться такі фармацевтичні “монстри”, як Китай, Індія. Також поставляємо ліки до країн Близького Сходу — Іраку, Ємену, проходимо реєстрацію в Кувейті, Сомалі. Плануємо експортувати в інші африканські країни.
— Адо РФ скільки експортували?
— У загальному обсязі експорту медикаментів на РФ припадало близько 40%. Але ми відновили цей обсяг за рахунок згаданих країн. І, чесно кажучи, нам вигідніше продавати до далекого зарубіжжя, оскільки там зовсім інші ціни і норма рентабельності експорту зростає.
— Українські ліки займають майже 75% (у натуральному вираженні) в загальному обсязі реалізованих на внутрішньому ринку медикаментів. Яким, за вашими оцінками, має бути оптимальне співвідношення вітчизняних та імпортних препаратів на ринку? Що необхідно зробити, щоб досягти такого співвідношення?
— За підсумками минулого року частка українських препаратів склала майже 80% в натуральному вираженні і 48% — в грошовому. До речі, найбільший рівень забезпечення вітчизняними препаратами — в Канаді. Незважаючи на те що поруч такий великий виробник, як США, на канадському ринку місцеві виробники займають 95%.
В Україні, гадаю, 80% — це оптимально. І20% імпортних — оригінальних, інноваційних, комбінованих та інших препаратів. Якби в Україні не було такої потужної фармацевтичної промисловості, складно собі уявити, як би населення виживало, тому що деякі життєво важливі вітчизняні препарати в 5-6 разів дешевші за імпортні аналоги. Українські препарати дешевше, оскільки в нас зарплата в 10-12 разів нижча, ніж в розвинених країнах, де на зарплату припадає більше 50% в структурі собівартості продукції. А в нас — 7-10%.
Водночас українські ліки за якістю нічим не відрізняються від західних. Якщо наші підприємства впроваджують GMP, то на найвищому рівні.
Я часто буваю на виробництвах в розвинених країнах, де ці стандарти давно впроваджені, але на деяких підприємствах рівень виробництва набагато нижчий.
Вітчизняна фармацевтична галузь зробила колосальний ривок у технічному оснащенні. У цьому сенсі ми на 10-15 років випереджаємо, наприклад, Росію. Якщо вони не почнуть впроваджувати GMP зараз, то нас вже просто не доженуть.
Крім того, протягом останніх п’яти років в Україні впроваджена жорстка регламентація створення і реєстрації ліків. Якби цього не було, українські фармвиробники не могли б реєструвати свої препарати в Європі, в ВООЗ.
— Збільшенню частки українських ліків на ринку сприяла інфляція, але не державна політика імпортозаміщення, про яку раніше говорили...
— Вважаю, що в Україні взагалі протягом 20 років не було державної політики в фармацевтиці. Про що говорити, якщо за 26 років незалежності МОЗ очолює вже 20-й міністр. Про яку державну політику можна говорити? Чиновники не помічають, як виросла вітчизняна фармацевтична галузь і чим вона зараз є. А, може, це й на краще.
Історично в СРСР 60% загального обсягу готових лікарських форм випускала Україна. І галузь виграла від приватизації, тому що на самій ранній стадії на підприємства прийшли розумні господарі. А жорстка конкуренція змусила гравців підвищувати якість, рівень виробництва, розвивати експорт.
— Яка зараз рентабельність фармацевтичного виробництва в Україні?
— 15-23% залежно від обсягів. Наприклад, якщо підприємство хоче брати участь у державній програмі “Доступні ліки”, де жорстка конкуренція, потрібно бути готовим продавати медикаменти з мінімальною рентабельністю. Зате є гарантований обсяг збуту.
— Чи цікавляться іноземні компанії придбанням фармацевтичних активів в Україні? Вам надходили пропозиції про продаж компанії?
— Звичайно. П’ять-шість пропозицій на рік. І криза в Україні не надто вплинула на цей інтерес. Іноземні інвестори уважно стежать за фінансовими показниками українських фармацевтичних компаній.
Звичайно, коли інвестклімат в країні покращиться, якісь фармацевтичні компанії куплять. Проте, як би там не було, в Україні дуже розвинена спадкоємність, бізнеси передаються від батьків дітям і онукам. Так у нас у “Лекхімі”. Моя старша дочка Тетяна— генеральний директор компанії, молодша Ольга — заступник генерального директора. Так само, наприклад, у “Дарниці”, на Борщагівському хімфармзаводі й інших компаніях. Адже сімейний бізнес — одна з найміцніших структур, бо власники не зацікавлені в його продажі.
— Ви не зацікавлені в продажі свого бізнесу?
— Ні. Щоб забезпечити сім’ю, багато не треба — будинок, машина. Мати нерухомість за кордоном — дурість. Навіщо?
Просто цікаво працювати. Ми живемо цим.
Зараз у “Лекхімі” розробляються чотири інноваційні оригінальні препарати. Це дуже цікава справа, що вимагає багато зусиль і коштів. Але коли від ідеї приходиш до результату — готової лікарської форми, це ж захоплення, це не передати словами... Навіщо ж продавати цей бізнес?
— Скільки коштів необхідно для розробки оригінального препарату?
— У нас — $15-50 млн, за кордоном — $0,8-1 млрд.
— Чому така різниця?
— Загалом в Україні ми значно недооцінюємо нашу науку, досі користуючись академічними розробками часів СРСР.
— Якою ви бачите свою компанію через 10 років?
— Ми продовжуватимемо розвиватися. Плануємо займатися виробництвом сировини для фармацевтичної промисловості. Рано чи пізно український фармацевтичний ринок прийде до стагнації. І ми перейдемо до виробництва біотехнологічних препаратів і речовин. До речі, в СРСР біотехнологічний напрямок був дуже розвинений. У нас було близько 20 заводів такої спеціалізації. На жаль, все розікрали, обладнання “порізали”. Тоді підприємства робили всі амінокислоти, збиралися випускати штучну кров. Тепер все треба піднімати заново.
Хочемо залучити японців до інвестування у виробництво біотехнологічних препаратів. У квітні їдемо з колегами на переговори до Японії.
— Як плануєте залучати?
— Технологіями, капіталом або інжинірингом. Подивимося, як вони захочуть брати участь.
— Скільки інвестицій необхідно для організації виробництва субстанцій і біотехнологічних препаратів?
— Перші вкладення становитимуть $15-20 млн.
— Чи плануєте будувати нові підприємства або розширювати потужності діючих заводів?
— Розширення потужностей діючих заводів — це процес постійний. Новий завод саме плануємо побудувати. Буде “Лекхім-біо”.
— Досі інвесторів не залучали?
— Розвивалися за рахунок власних коштів. Брали кредити. Багато хто скаржиться на високі процентні ставки. Але коли є що віддати в заставу, а підприємства стабільно розвиваються, вартість кредиту знижується. Зараз ми беремо валютні кредити в Україні під 5% річних. Це дозволяє нам розвиватися. Гроші можна знайти, це нескладно. Головне — мізки, технології.
— У вас було бажання виїхати з країни?
— Ні. Я свою країну люблю. Хоча пропонували переїхати і працювати за кордоном. Але — ні. Батьківщина є Батьківщина, її не змінюють.