Кому за тридцять

Зпочатку року темпи знецінення національної валюти знач­но пришвидшилися. Буквально за кілька робочих днів міжбанківський курс гривні до долара перевищив значення 28 грн./USD і минулого тижня впритул наблизився до 29 грн./USD. При цьому офіційний курс євро в Украї­ні побив історичний рекорд, перевищивши 35 грн./EUR. Минулий максимум становив трохи

більше 34 грн./EUR і був зафіксований у лютому 2015 р. під час пікової девальвації гривні. Тоді національна валюта знецінилася

до 30 грн./USD. Поки це — історичний мінімум.

Нинішній антирекорд курсу євровалюти пов’язаний у першу чергу з її зміцненням відносно долара США. Наразі курс євро — долар складає 1,225 USD/EUR — це максимум з грудня 2014 р. Прогноз курсу на перше півріччя — 1,25 USD/EUR.

Це тимчасово

У Нацбанку традиційно намагаються заспокоїти суспільство, обґрунтовуючи коливання сезонними чинниками. “Вже третій рік поспіль в перші місяці року зростає попит на валюту, зокрема, з боку імпортерів, які формують запаси товарів на новий рік, і водночас скорочується її надходження, зокрема, від аграріїв, які зазвичай протягом року забезпечують близько половини пропозиції валюти на міжбанківському ринку”, — пояснює Олег Чурій, заступник голови НБУ, і додає, що для пом’якшення впливу цих чинників регулятор зберігає присутність на міжбанківському валютному ринку. Щоправда, систематичних інтервенцій не спостерігається. З початку поточного року Нацбанк продав на міжбанку не більше $100 млн. Міжнародні резерви НБУ на початок січня становили $18,8 млрд.

У головному банку країни сподіваються, що дія тимчасових факторів у січні-лютому може бути нівельована впродовж решти року. Цьому може посприяти вплив фундаментальних факторів,

у тому числі зовнішньої цінової кон’юнктури для товарів віт­чизняного експорту, як це було у 2017 р. На Інститутській, 9, нагадали: минулий рік Україна завершила із девальвацією лише у 3%, попри окремі періоди посилених коливань. Як відомо, до Держбюджету-2018 закладено середньорічний курс у 29,3 грн./USD.

Проте незалежні експерти налаштовані куди скептичніше, особливо щодо довгострокових прогнозів. На негативні думки наштовхують все ті ж фундаментальні чинники. Україна ніяк не може привести до ладу свій торговельний баланс — він хронічно дефіцитний. Ми все ще продаємо (експортуємо) менше, ніж купуємо (імпортуємо). За підсумками січня — листопада 2017 р. дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив $3 млрд, залишившись на рівні відповідного періоду 2016 р. Підвищення дефіциту унаслідок прискорення імпорту, насамперед енергетичного та інвестиційного призначення, стримувалось завдяки таким сприятливим факторам, як високий врожай минулого року та подальше зростання експорту послуг. Загалом платіжний баланс тримається за рахунок валютних надходжень переважно від запозичень. З початку 2017 р. станом на кінець листопада профіцит платіжного балансу досяг $2,6 млрд, що перевищує профіцит у відповідному періо­ді 2016 р. Але ж спиратися на запозичення — непевна стратегія. Сьогодні надходження є, а завтра їх може й не бути. Це дуже хитка модель, яка вже не раз збоїла. От і зараз програма з МВФ — під питанням.

І це при тому, що у поточному році належить активізувати виплати по зовнішніх боргах. Власне, у 2018 р. треба повернути $4 млрд, а далі — по наростаючій… Це спричиняє серйозний девальваційний тиск на національну валюту.

У Нацбанку не приховують, що без МВФ — ніяк, а тому закликають почати переговори про запуск нової програми співпраці з Фондом ще до завершення нинішньої на початку 2019 р. Така думка міститься у грудневому звіті про фінансову стабільність, опублікованому на офіційному сайті банківського регулятора. “Тривала затримка з отриманням чергового траншу від МВФ — головний ризик для фінансової стабільності”, — йдеться у звіті. В НБУ вважають, що без підтримки міжнародних інститутів успішне рефінансування $20 млрд суверенного і гарантованого державою боргу з терміном погашення у 2018-2020 рр. малоймовірне. Зазначається, що нові ресурси доведеться залучати за дуже високими відсот­ковими ставками, й інвестори будуть враховувати той факт, що Україні не вдалося відновити співпрацю з МВФ. Разом з тим Нацбанк зберігає оптимізм щодо продовження співпраці й чекає отримання від МВФ двох траншів кредиту EFF у розмірі $3,5 млрд. Нагадаємо: останній транш у $1 млрд у рамках програми, що розпочалася у березні 2015 р., Україна отримала в квітні 2017 р. Програмою передбачається загальне фінансування в розмірі $17 млрд, з яких отримано лише половину.

Прогнози

Нещодавно дуже промовисте рішення ухвалив Кабмін. Уряд дозволив розміщувати тимчасово вільні бюджетні кошти Єдиного казначейського рахунку (ЄКР) на депозитних рахунках у валюті. Відповідну постанову було прийнято на засіданні 11 січня. Досі зберігати бюджетні кошти можна було виключно в гривні. На думку урядовців, таке рішення дозволить ефективніше використовувати бюджетні кошти з урахуванням прогнозованої потреби у валюті, стану платіжного балансу, дефіциту бюджету, ситуації з обслуговуванням зовнішнього боргу та мінімізації ризиків курсових коливань. Водночас суспільство сприйняло таке рішення держави як підготовку до девальвації: мовляв, якщо держава не вірить у національну валюту, то про яку її стабільність можна говорити.

Тим не менш заступник голови Комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності Михайло Довбенко (БПП) вважає, що девальвація гривні зупиниться вже у лютому, при цьому не дійшовши до рівня 30 грн./USD. “Ще може додати максимум пару десятків копійок. Але 30 грн. за долар не буде. Адже у нас достатньо золотовалютних запасів”, — спрогнозував пан Довбенко.

Зазначимо, що відомі віт­чизняні інвестиційні компанії чомусь утрималися від прогнозування курсу. Так само не квапляться щось прогнозувати й міжнародні аналітики. Це тільки підкреслює неодно­значність ситуації. До речі, ще зовсім недавно, у листопаді минулого року, міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s прогнозувало курс гривні на кінець 2017 р. на рівні 26,9 грн./USD. Міжнародні аналітики помилилися на 1 грн. Тоді ж на кінець

2018 р. вони спрогнозували курс у 27,3 грн./USD, а на кінець 2019 р. — у 27,5 грн./USD. Наразі такі передбачення здаються занадто оптимістичними.

Реальнішими виглядають очікування вітчизняного бізнесу, що відображені у регулярному опитуванні Нацбанку, яке було проведене в IV кварталі 2017 р. Так, більшість опитаних керівників українських підприємств (59,6%) прогнозують обмінний курс вище 29 грн./USD. Про це повідомляється на сайті НБУ. Як свідчать результати опитування, також збільшилася частка респондентів, які в принципі очікують девальвацію гривні, — до 88,5% (з 79,4% кварталом раніше). За результатами опитування, середнє значення обмінного курсу в Україні за 12 місяців очікується на рівні 29,30 грн./USD, тоді як кварталом раніше — на рівні 28,46 грн./USD. Нацбанк зазначив, що у період проведення опитування середньозважений курс на міжбанківському валютному ринку України в середньому становив 26,76 грн./USD, а його щоденні коливання не перевищували 2,8% від середнього значення.