Натиснули на газ

На початку січня ціни на бензин А-95 і ДП на українських АЗС наблизилися до психологічної відмітки в 30 грн./л, а в деяких великих мережах взагалі перетнули цю позначку.

Власне, поступове подорожчання пального почалося ще восени минулого року і навіть стало предметом розслідування АМКУ щодо можливої змови на ринку бензинів та дизельного пального, яке було розпочато 21 грудня 2017 р. Але на початку нового року ціни немов “злетіли з гальм” і стали прибавляти по 30-60 коп. за 1 л щотижня. І відбулося це у непритаманний для такої динаміки період — взимку, внаслідок природного зменшення попиту, паливо, навпаки, традиційно дешевшало. Все це показує, що, принаймні, спокійним 2018 р. на ринку моторного палива не буде.

Ідеальний шторм

На думку фахівців, така ситуація на ринку моторного пального склалася внаслідок декількох об’єктивних факторів. Тому АМКУ не треба шукати винуватців. Справа відкрита проти компаній “ОККО Рітейл” та “ВОГ Ритейл”, які, по даним “Консалтингової групи А-95”, контро­люють приблизно 17% ринку. Розпочате розслідування дуже нагадує підхід “розберуся як слід і покараю кого попало”.

Почнемо з того, що, як зазначають експерти, цієї зими зменшення попиту не відбулося. За загальними обсягами реалізації тріади (бензин, дизельне пальне, автогаз) обсяг ринку вже перевищив рівень 2013 р. на 1-2%. Цей фактор сам по собі може мати двосторонній вплив і привести як до подорожчання, так і до здешевлення пального (за рахунок збільшення обігу трейдерів). Але на нього впливають два тренди, що створили сучасну картину.

По-перше, котирування наф­ти зросли з $50-55 за 1 барель в середині 2017 р. до $68-69 за 1 барель у січні 2018 р. У відпуск­ній ціні бензину і ДП “нафтова складова” займає до 40%, і україн­ський ринок пального, який залежить від імпортних поставок, “мігрує” слідом за цінами на сировину.

По-друге, чергове послаблення гривні наприкінці минулого року прямо вплинуло на цінову картину, адже ставки акцизного податку на паливо в Податковому кодексі встановлені в EUR. Таким чином, будь-які валютні коливання відображаються на стелах АЗС.

На ринку виникла ситуація “ідеального шторму” — збіглися одразу три фактори, кожний з яких здатен привести до підвищення цін. За нинішніх обставин у найближчі місяць-півтора ціни на бензини і дизельне пальне мають зрости ще на 1-1,5 грн./л.

Автогаз

Гарною ілюстрацією об’єктивності процесів, що відбуваються, є ціна на скраплений нафтовий газ (бутан-пропан), яка залишається досить стабільною — 12-13 грн./л. Ціни на нього на світовому ринку майже не зростають, а ставка акцизного податку хоча і встановлена також у EUR, але в 4 рази нижче, ніж на нафтові дистиляти (тобто питома вага акцизу в ціні значно нижча). Це зберігає привабливість переводу транспорту з нафтового пального на автогаз для власників транспортних засобів. Щоправда, темпи збільшення кількості “газових авто” помітно послабилися.

Якщо в 2014-2016 рр. приріст автопарку на крапленому газі становив в середньому 25% на рік, то в минулому році — лише 8%. Більшість автовласників, які могли переобладнати транспорт, вже це зробили. На 2018 р. фахівці обережно прогнозують приріст ринку на 5-7%.

Загалом, зараз на ринку мотор­ного пального частка автогазу становить приблизно 23% і, при збереженні тренду, може зрости до 25%.

Ресурсне наповнення

Проте, є і гарна новина — на ринку поступово зростає доля вітчизняних переробників (Кременчуцького та Шебелинського заводів). У минулому році ці два підприємства забезпечили поставки 25-30% бензинів і до 20% — дизельного пального. У 2018 р. вони мають всі шанси збільшити ці частки ще приблизно на 5-10% (за рахунок збільшення потужності Кременчуцького НПЗ).

Насамперед, йдеться про заміщення поставок дизельного палива екологічного стандарту Євро 4, що було заборонено до реалізації в Україні з 1 січня 2018 р. Шебелинський завод на Євро 5 перейшов ще у 2016 р., а з початку 2017 р. паливо цього стандарту відпускає і Кременчуцький завод. Ще минулого року по 250 тис.т ДП Євро 4 в Україну було поставлено з Білорусі і Туркменістану.

На ринку автогазу помітних зрушень не відбуватиметься — внутрішнє виробництво (“Укр­газ­­видобування” та “Укрнафта”) забезпечать потребу у 25% бутан-пропану, а решту задовольнять поставки з РФ, Білорусі і Казахстану.