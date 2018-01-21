Наприкінці 2017 р. Міністерство енергетики та вугільної промисловості затвердило Прогнозний баланс електроенергії Об’єднаної енергетичної системи України на 2018 р. Згідно із документом, цього року передбачається збільшення споживання електроенергії на 1,4% порівняно з показником 2017 р. (до 151 млрд кВт·год), тоді як структура постачання глобальних змін не зазнає. Близько 92% всієї електроенергії генерують атомні та теплові станції.

Поряд з цим, як зазначають фахівці, у поточному році перед енергетичним сектором країни постануть два першочергових завдання. Головним стане прискорення реформування ринку електроенергії, а невідкладним для влади — позбавлення енерго­сектора залежності від імпорту вугілля марки А і збільшення використання українського вугілля газової групи.

Реформа

Згідно Закону “Про ринок електричної енергії”, вже у 2019 р. ринок має запрацювати для промислових споживачів, а ще за рік — і для побутових. Тобто протягом року, що розпочався, треба сформувати нормативну базу для передбачених реформою двосторонніх прямих договорів на постачання електроенергії, врегулювати всі питання, пов’язані з формуванням ринку електроенергії “на добу вперед”, внурішньодобового та балансуючого ринків тощо.

Якщо врахувати, що Закон набув чинності лише влітку 2017 р., зрозуміло, що реформа буде проводитись “похапцем”. Адже за два неповних роки реформувати основу основ економіки — ринок електроенергії — не вдавалося жодній країні.

Приватні компанії вже почали готуватися до реформування ринку. Наприклад, “Київенерго” ще в листопаді оприлюднила рішення про розділення бізнесу до грудня 2018 р. на генеруючу компанію і компанію з експлуатації мереж і постачання електроенергії. Але треба зважати, що близько 95% усіх нормативних документів в рамках реформи повинна затверд­жувати Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Однак восени регулятор став недієздат­ним через зрив періодичної ротації його членів і, як наслідок, відсутність кворуму. Зараз НКРЕКП працює в посиленому режимі, але чи встигне підготувати всю необхідну нормативну базу — невідомо.

Модернізація

Якщо реформа є стратегічним завданням і напрямком розвитку, то імпорт вугілля — проблема, яка потребує негайного вирішення. Протягом 2017 р. неодноразово лунали заяви щодо залежності української теплової генерації від поставок антрациту з ПАР, США або РФ. Тому, переконують експерти, держава повинна розробити систему преференцій для переходу блоків теплостанцій на українське вугілля газової групи.

Згідно із прогнозом НКРЕКП, імпорт вугілля в поточному році становитиме 4,2 млн т. Але фахівці зазначають, що в разі збільшення попиту на електроенергію, яке може відбутися при відновленні промисловості, імпорт може скласти 6-8 млн т.

Інвестиції

Крім того, 2018 р. на ринку електроенергії може стати роком “великої приватизації”. Фонд держмайна вже заявив про намір продати на відкритих аукціонах по 99,9% акцій Миколаївської ТЕЦ, “Криворізької теплоцентралі”, Дніпровської ТЕЦ і 99,8% акцій Херсонської ТЕЦ. Крім того, планується продати контрольні пакети акцій (по 50-70%) “Хмельницьк­обленерго”, “Харків­обленерго”, “Миколаївобленер­го”, “Запоріжжяобленерго” і “Тернопіль­обленерго”. Найціннішим активом є 78% акцій “Центренерго”. Ймовірність продажу державних енергетичних активів досить висока. Сумнів, щоправда, викликає успішність аукціону з продажу “Центр­енерго” — компанія знаходиться у сфері інтересів декількох ФПГ, і вірогідність чергового зриву продажу є досить великою. Але присутність приватного капіталу в енергетичній сфері у 2018 р. значно зросте.

Крім того, цього року в Україні планується побудувати близько 1200 МВт потужностей відновлюваної енергетики, що майже подвоїть сумарну потужність цього виду генерації. За приблизними підрахунками, це означає інвестування $1,1-1,2 млрд. І перші цифри вже було озвучено: на початку року стало відомо, що американська компанія EuroCape New Energy вирішила будувати в Україні вітряну електростанцію і домовилася з агентством OPIC про кредит на $150 млн.