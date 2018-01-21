Хімічна активність

Протягом минулого року український ринок засобів захисту рослин (ЗЗР) збільшився як в натуральному, так і в грошовому вимірах. За підрахунками аналітиків компанії “Інфоіндустрія”, в натуральному вираженні приріст ринку пестицидів склав близько 5%, а в грошовому — наблизився до $1 млрд (у 2016 р. — $800-900 млн).

Причин такого приросту декілька. Перша — щорічне системне збільшення обсягу віт­чизняного ринку пестицидів. “Зумовлено це тим, що україн­ський ринок і досі не досяг піку насичення, — пояснює Ігор Герасименко, аналітик ринку ЗЗР компанії “Інфоіндустрія”. — Крім того, підвищується технологічність виробництва сільгосппродукції, на ринок виходять нові препарати та діючі речовини, зростає інтенсифікація виробництва”. Іншими словами, на ринок виводяться продуктивніші сорти та гібриди сільськогосподарських рослин, які вимагають кращого захисту та підживлення, щоб максимально розкрити свій потенціал.

Друга причина — погодні умови. Протягом минулого року в частині регіонів України спостерігалася засуха, що негативно вплинуло на роботу ґрунтових гербіцидів та змусила аграріїв збільшити витрати страхових. Тоді як в інших регіонах країни, навпаки, випала значна кількість опадів, що призвело до поширення грибкових захворювань. А це так чи інакше сприяло приросту ринку пестицидів

в Україні.

Щодо прогнозів на 2018 р., то, за словами аналітиків “Інфоіндустрії”, на українському ринку може виникнути проблема із пестицидами. Вона пов’язана з тим, що Китай, який є найбільшим постачальником ЗЗР в Україну, зупинив більшість своїх заводів з виробництва діючих речовин для пестицидів. Через це на ринку відчувається дефіцит ЗЗР і в українських компаніях виникають проблеми із закупками пестицидів у Китаї. “Обсяги імпорту препаратів із Китаю в Україну значно зменшаться, що обумовить певний дефіцит на вітчизняному ринку ЗЗР. Відповідно, і попит на дефіцитні товари збільшиться”, — говорить пан Герасименко і зазначає, що розвиток ринку у 2018 р. поки складно прогнозувати. За його словами, швидше за все, в поточному році відбудеться незначне падіння ринку в натуральному вираженні порівняно із показником 2017 р.

В компанії “Сингента” вважають прогноз щодо сезону-2018 досить стабільним і запевняють, що наразі говорити про дефіцит ЗЗР через так званий “китайський фактор” недоцільно. Проте в компанії очікують подорожчання препаратів у IV кварталі. Про конкретні цифри і позиції поки не йдеться, але тенденція до підвищення цін буде посилюватися у сезоні 2018-2019 рр. через різні обставини, зокрема і через підвищення собівартості діючих речовин, що поставляються КНР.

Ціновий сплеск вже спостерігається. Найбільшого цінового приросту аналітики очікують в сегменті інсектицидів, через те що в Піднебесній із цією групою препаратів найбільші проблеми. Адже виробництво інсектицидів було зупинено першим, тому дефіцит на них найгостріший.

Щоправда, в українській компанії UKRAVIT, яка займається виробництвом ЗЗР, цінові прогнози дещо стриманіші. За словами Олександра Лапи, керівника комерційного департаменту компанії “UKRAVIT Агро”, цього року очікується підвищення цін в середньому на 4-6%, а на деякі групи інсектицидів та фунгіцидів — до 10-15%. Вартість препаратів для обробки насіння залишиться на рівні минулого року, що пов’язано з високою прибутковістю в цьому сегменті. Водночас очікується незначне здешевлення деяких гербіцидів.

Також в UKRAVIT вважають, що не варто очікувати дефіциту ринку пестицидів через “китайський фактор”. Адже обсяги виробництва діючих речовин у 2017 р. були достатніми для насичення ринку. Також треба враховувати перехідні залишки у виробників препаратів

(на рівні 10-15%) і у господарств (на рівні 10%). “При цьому однозначно відбудеться підвищення вартості діючих речовин для виробництва препаратів для захисту рослин — в середньому на 15-20%”, — прогнозує Олександр Лапа.