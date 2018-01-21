Зерно до зерна

Через менший, ніж минулого року, врожай зернових Україні доведеться поборотися за свої позиції на деяких зовнішніх ринках

В останні роки Украї­на збирає більше 60 млн т зернових. Однак в 2017/18 маркетинговому році (МР) очікується хоч і незнач­не, але зменшення урожаю зернових — на 5% менше, ніж у минулому сезоні.

В цьому сезоні аграрії зібрали 25,6 млн т пшениці та 8,4 млн т ячменю. Для порівняння: в попередньому сезоні — 26,1 млн т і 9,4 млн т відповідно. Що стосується кукурудзи, то експерти кажуть, що на зиму залишили врожай на 10-15% кукурудзяних полів. “За ситуації на початок зими було намолочено 22 млн т кукурудзи, — зазначив Андрій Друзяка, експерт зернового ринку, трейдер. — Це той обсяг, який складе основу експорту культури”. З незібраних полів, а це 400-500 тис.га, вважають аналітики, може бути знято ще 2-3 млн т кукурудзи.

Непогана ситуація з озимими. За даними фахівців, 85-90% озимих посівів у доброму та задовільному стані. Згідно з офіційною статистикою, озимою пшеницею засіяли 6,3 млн га — на 3% більше, ніж торік. При цьому ячменю посадили на 6,5% менше — 825 тис. га.

У зовнішній світ

Через нижчий, ніж позаминулого року, валовий збір динаміка експорту зернових в поточному сезоні відстає від показника минулого МР. Як зауважив Андрій Друзяка, ціни, які пропонує ринок, нижче очікуваних цін сільгоспвиробників, які притримують реалізацію врожаю, чекаючи більш високих цін попиту. З огляду на ці фактори аналітики прогнозують зниження експорту зернових у 2017/18 МР на 10% порівняно з показником попереднього МР. “За нашими поперед­німи прогнозами, експорт пшениці з України в 2017/18 МР становитиме 15,2 млн т проти 17,5 млн т у 2016/17 МР, ячменю — 4,4 млн т проти 5,4 млн т, кукурудзи — 20 млн т зерна проти 22 млн т. В цілому, експорт зернових та зернобобових культур в 2017/18 МР оцінюємо на рівні 40,8 млн т проти 45,7 млн т минулого сезону”, — сказала Марія Колесник, заступник директора компанії “ПроАгро Груп”.

Як стверджують експерти, географія експорту зернових цьогоріч практично не зміниться. Основними ринками збуту для українського зерна залишаться Південно-Східна Азія й Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Однак на африканському ринку в цьому сезоні посилиться конкуренція з боку Росії та ЄС. Справа в тому, що Росія в цьому сезоні зібрала доволі великий врожай — понад 130 млн т зернових. “Російські трейдери вивезуть на експорт не менше 45 млн т зерна, в основному пшениці. Тому вони тіснять українських експортерів пшениці, як, власне, і постачальників з інших країн, практично на всіх ринках збуту”, — пояснив пан Друзяка.

Що стосується експортних цін, то, на думку пані Колесник, основними факторами впливу будуть врожай в Австралії, стан посівів озимини в США, Франції та країнах Причорномор’я та загальний обсяг пропозиції зерна на світових ринках. “Ми не очікуємо якогось суттєвого цінового росту. Можливі незначні цінові коливання”, — підкреслила експерт. При цьому нижчі перехідні запаси в поточному сезоні та зменшення виробницт­ва зерна в деяких країнах дають надію на незнач­не підвищення ціни.

В цілому, на експортно орієнтований та залежний від експорту український ринок зерна будуть і надалі впливати зовнішні чинники — кон’юнктура світового ринку. Як зауважила Марія Колесник, розраховувати на впровад­ження ринку землі до наступних парламентських виборів не варто, тому цей фактор не впливатиме на ринкові тенденції поточного року.

Експорт зернових з України, млн т