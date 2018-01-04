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Точка зору бізнесу

Четверг, 04 января 2018 09:46

Формування road map (План.Б) бізнесу України на 2018 рік

Формування road map (План.Б) бізнесу України на 2018 рік

Шановні партнери, читачі, друзі!

Поки всі в приємних турботах святкування Нового Року та Різдва, редакція ділового тижневика БІЗНЕС розпочинає роботу над першим номером 2018 року.

Тема номеру - аналіз критично необхідних змін для українського підприємництва та бізнес-клімату України. Їх визначення та пріоритетність допоможе нам сформувати road map на наступний рік та запланувати низку бізнес заходів й спеціальних зустрічей для власників українських компаній. Фінальною подією стане стратегічна сесія, що відбудеться у Дубай (ОАЕ) в рамках Інвестиційного Форуму АІМ-2018 (8-11 квітня 2018).

Якщо Ви вірите у позитивні зміни та можливості бізнесу вплинути на хід історії, просимо приділити час та визначити своїм голосом й експертизою найважливіші критерії, яких  потребує сьогодні бізнес для змін та розвитку України.

Разом ми змінемо нашу країну!

Будь ласка, визначте до п‘яти найважливіших, на Ваш погляд, необхідних для змін критеріїв!

Формування road map (План.Б) бізнесу України на 2018 рік
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