Формування road map (План.Б) бізнесу України на 2018 рік

Шановні партнери, читачі, друзі!

Поки всі в приємних турботах святкування Нового Року та Різдва, редакція ділового тижневика БІЗНЕС розпочинає роботу над першим номером 2018 року.

Тема номеру - аналіз критично необхідних змін для українського підприємництва та бізнес-клімату України. Їх визначення та пріоритетність допоможе нам сформувати road map на наступний рік та запланувати низку бізнес заходів й спеціальних зустрічей для власників українських компаній. Фінальною подією стане стратегічна сесія, що відбудеться у Дубай (ОАЕ) в рамках Інвестиційного Форуму АІМ-2018 (8-11 квітня 2018).

Якщо Ви вірите у позитивні зміни та можливості бізнесу вплинути на хід історії, просимо приділити час та визначити своїм голосом й експертизою найважливіші критерії, яких потребує сьогодні бізнес для змін та розвитку України.

Разом ми змінемо нашу країну!

Будь ласка, визначте до п‘яти найважливіших, на Ваш погляд, необхідних для змін критеріїв!