L'Oréal представить красу майбутнього на виставці Viva Technology 2019 у Парижі

Кліши, 16 травня 2019 — На виставці Viva Technology у Парижі L’Oréal представить "Красу без меж" — своє бачення майбутнього краси і клієнтського досвіду, продемонстроване за допомогою останніх технологічних інновацій Групи, заснованих на голосі, штучному інтелекті та доповненій реальності.

Любомира Роше, Директор з цифрових технологій L’Oréal: "Ми раді приєднатися до Viva Technology – щорічної зустрічі світу технологій у Франції, нашій рідній країні. Це прекрасна можливість поділитися нашим баченням краси, яке різноманітно і доступно всім, враховує потреби і прагнення в усьому світі і засноване на цифрових технологіях. Нові технології, такі як доповнена реальність, штучний інтелект, голос, дозволяють нам пропонувати все більше і більше персоналізованих і складних послуг для всіх, здійснювати виробництво більш гнучко і стало, інтегрувати наших споживачів в процес створення і пропонувати їм досвід, доступний у будь-який час, у будь-якому місці".

Відвідувачі зможуть відкрити для себе 4 простори, призначені для демонстрації краси майбутнього

Технології без меж:

- Серед основних новинок цього року компанія L'Oréal представить Virtual Hair Advisor, досвід, створений ModiFace – компанією доповненої реальності і штучного інтелекту. Virtual Hair Advisor дозволить відвідувачам використовувати голосову команду, щоб віртуально спробувати на собі різні кольори волосся, а також отримати професійну консультацію від експертів L'Oréal.

- SkinConsultAI від Vichy – цифрова діагностика шкіри, розроблена спільно з дерматологами, для виявлення ознак старіння і надання персоналізованих рекомендацій по догляду за шкірою. Ця технологія, створена в партнерстві з ModiFace і Центром досліджень та інновацій L'Oréal, заснована на 15-річних наукових дослідженнях в області старіння шкіри і штучному інтелекті.

- Effaclar Spotscan від La Roche-Posay – це веб-додаток, розроблений спільно з дерматологами для аналізу шкіри, схильної до акне. Заснований на штучному інтелекті і наукових даних, цей сервіс надає поради та персональні рекомендації з лікування вугрового висипу, запобігання його погіршення і, при необхідності, отримання консультації дерматолога.

Персоналізація без меж:

- Shade Finder від Lancôme — це передова технологія, заснована на штучному інтелекті. Shade Finder може порекомендувати відтінок тональної основи, що ідеально підходить для задоволення потреб клієнта безпосередньо в торговій точці. Цей спеціалізований сервіс в даний час розгортається по всьому світу в більш ніж 1000 точках продажу, які будуть обладнані до кінця 2019 року.

- Вперше L'Oréal представить My Little Factory — технологічну інновацію, яка дозволить в майбутньому виробляти тональну основу за індивідуальним замовленням у великих масштабах.

Креативність без меж: Імерсійна зона 360° дозволить відвідувачам дізнатися про тенденції краси, виявлені в соціальних мережах завдяки штучному інтелекту, в усьому світі.

Динамічність без меж: Відвідувачі дізнаються про 3D-друк та індивідуалізацію, відкривши для себе дизайн нових ароматів Lancôme і Victor&Rolf або протестувавши новий автомат губної помади Giorgio Armani з вбудованим віртуальним підбором відтінків від ModiFace.

Важливі заходи L'Oréal в рамках Viva Technology:

П'ятниця, 17 травня

11:40 – 12:20: Форум Директорів з маркетингу: Круглий стіл "Наступний крок на шляху до наступного великого досягнення" за участю Любомири Роше, Директорки з цифрових технологій L'Oréal

14:00 – 14:25: Форум Генеральних директорів за участю Жана-Поля Агона, Голови правління та Генерального директора L'Oréal, і Любомири Роше, Директорки з цифрових технологій L'Oréal.