Як через проекти з КСВ навчити країну мріяти

За даними Глобального звіту про корпоративну соціальну відповідальність, в Україні 70% покупців готові платити більше за продукцію тих компаній, які проявляють відповідальність щодо суспільства та навколишнього середовища. Турбота бренду про навколишнє середовище впливає на рішення про покупку 84% українців (і 85% глобальних споживачів), а соціальні ініціативи бренду важливі для 68% українців (і 80% глобальних споживачів).

Флагманський проект з КСВ одного з найбільших медійних холдингів країни 1+1 медіа - «Здійсни мрію» допомагають здійснити мрії важкохворим діткам. За три роки проект трансформувався у рух, який вчить країну мріяти. Також проект домовився з Державним космічним агентством, щоб перевести їх у цифру і у вигляді радіосигналу відправити в космос на відстань у 90 світлових років…

Про те, як працює цей проект КСВ 1+1 медіа та які можливості є у бізнеса для співпраці в рамках своїх проектів КСВ, ми поговорили з Мариною Гриценко, керівником групи з корпоративної соціальної відповідальності 1+1 медіа, директором Благодійного Фонду «Ти не один».



- Як народилася ідея будувати проект з КСВ, допомагаючи мріяти дітям, які хворіють?



- У 2016 році у Всесвітній день бажань, 29 квітня, ми підтримали світову ініціативу – міжнародний флешмоб #WorldWishDay та поїхали в лікарню «Охматдит», щоб поспілкуватись з дітьми про їхні мрії. Діти розповіли про них з таким натхненням, що наша команда не могла залишити їх нездійсненими. Ми відчули, що не можемо зупинятися - так з’явився сайт wish.1plus1.ua. Туди ми збираємо мрії діток, які чекають на своїх «чарівників» - людей, які можуть допомогти у здійсненні мрій.

Ми познайомилися з міжнародним досвідом і остаточно переконалися, що здійснення мрій має цілющий ефект для дітей – і це підтверджують авторитетні світові дослідження.

В Україні темі психологічного здоров’я поки не приділяється достатньо уваги, хоча це важливо. Тому вибір теми нам дуже імпонував.



- Розкажіть про якісь конкретні проекти «Здійсни мрію» та БФ «Ти не один» з залученням бізнесу.



- Наприклад, нещодавно до нас звернулися засновники Мережі ресторанів Pesto Café - Сергій Алєксєєнко і Дмитро Погребицький та виявили бажання допомогти благодійному проекту «Здійсни мрію». Нас всіх дуже надихнула історія 4-річного Ромчика з Хмельниччини, який намалював і мріє створити справжній Супермобіль, щоб покататися на ньому. Малюк вірить, що це допоможе подолати онкохворобу. Натомість ми знаємо, що вже кілька років національна лікарня «Охматдит» потребує автомобіль для транспортування маленьких пацієнтів територією, від одного корпуса до іншого – на процедури та навчання. Ми вирішили поєднати ці дві ідеї. І так, Ромчик придумав супермобіль, який допоможе не тільки йому стати щасливішим, але й буде перевозити діток по території лікарні. Реальна модель «супермобіля» буде максимально відповідати малюнку хлопчика. Ми придбаємо обладнаний електромобіль, декоруємо його і подаруємо «Охматдиту». Це буде справжня машинка мрії і це додасть позитиву у щоденні будні маленьких пацієнтів!

Підрахунки бюджету показали, що купівля автомобіля, переробка його під дизайн малюнка Роми складає 470 000 гривень.

Для того, щоб зібрати ці кошти, кожен відвідувач столичних ресторанів Pesto Café та Mister Twister, яких 16 у мережі, може придбати мотиваційні стікери за 20 гривень або замовити піцу, адже 5 гривень з кожної перераховується у БФ «Ти не один» 1+1 медіа на велику спільну мету. Акція триватиме до 31 травня - це півтора місяці. А наші телезірки, щоб підтримати акцію, проводять у мережі закладу уроки мрій для дітей з родинами.



- Які інші цікаві «кейси» зі спільної роботи з бізнесом вам запам’яталися?

- Ось нещодавно команда Агропромхолдинг «Астарта-Київ» здійснила мрію маленької Даші, яка має діагноз ДЦП з народження. Вона дуже цікавиться планетами та годинами може дивитися на зоряне небо, а потім відтворює це у картинах, які пише ніжками! Компанія Astarta-Kyiv познайомилась із мрією дівчинки побачити зоряне небо через великий телескоп. Для здійснення незабутньої подорожі до зірок доєднався Національний центр управлінь та випробовувань космічних станцій, а також Державне космічне агентство України.

Даші подарували власну зірку на небі, а також особистий телескоп, через який вона у будь-який час може її побачити. Даша відвідала новий величезний промисловий телескоп у Київській області, а також отримала фото її будинку у Волинській області, зроблене зі супутника, що знаходиться у космосі!

Іншим прикладом співпраці є фандрайзингові кампанії на здійснення конкретних мрій підопічних проекту «Здійсни мрію». Такими є згадана взаємодія з Pesto Cafe в рамках відрахувань, які надходять від продажу кожної піци та тематичних наліпок.

Також ми співпрацюємо з проектом Color Run. Це забіг у Львові, Івано-Франківську та Києві. Кошти збираються наступним чином: 100% внесків від реєстрації з трьох дитячих дистанцій, 100 грн. від кожної корпоративної реєстрації, частково кошти від сувенірної продукції - листівки, стікери, тощо.

Ще один формат співпраці – підтримка суспільних змін. Так Альфа Банк, Громадська спілка «Освіторія» та БФ Родини Загорій підтримують соціальну інформаційну кампанію - тур містами, в рамках якого публічні особи 1+1 проводять відкриті уроки мрії в школах України та вчать дітей візуалізувати їх за допомогою малюнків.

Перед цим ми провели всеукраїнське дослідження «Про що мріють діти» та отримали показові результати - 95% дітей мають матеріальні бажання, а не мрії. Як відповідь на це ми започаткували всеукраїнський арт-марафон #МояДитячаМрія. І вже майже 100 тис. малюків візуалізували свої мрії разом з нами. Всі ці малюнки незабаром будуть відправлені у космос завдяки радіосигналу, який надішле Національний центр управління та випробувань космічних засобів через закодований високоточний сигнал з потужної станції, яка знаходиться у Золочіві Львівської області. Цей реальний сигнал в космос є символічним доказом того, що ми віримо, що мрії завжди впливатимуть на наше життя.

Деякі партнери долучаються інформаційно. Таким чином готова долучитись Укрзалізниця та донести інформацію до пасажирів поїздів. Два років тому Укрзалізниця, до речі, реалізувала мрію хлопчика, який бажав проїхались у кабіні машиніста потяга – він зробив це на експресі Хюндай. Деякі об’єкти, такі як ТРЦ Гуллівер та БЦ Астарта долучилися через показ нашого відео у себе.



- Зірки 1+1 досить сильно залучаються в проекти КСВ. Що їх мотивує?

- Дійсно, це люди, які мають велику популярність, довіру, підтримку, за їхнім життям стежать мільйони. І вони впливають на громадську думку, на вирішення соціальних проблем у суспільстві, їм треба брати участь у благодійності, показувати приклад, бути відповідальними, допомагати країні, в якій ми всі живемо. І на щастя, вони щиро прагнуть цього, вони максимально мотивовані та з відкритим серцем ідуть до дітей. Так, у них велике робоче завантаження, і часто, приєднуючись до КСВ проектів, вони приносять у жертву свій сон, вихідні, відпустки та особисте життя. Але як сказала відома телезірка Опра Вінфрі, «кому багато дано, мусить багато віддати».



- Що отримує бізнес, який долучається до благодійного проекту «Здійсни мрію»?

Бізнес отримує: