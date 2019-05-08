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Середа, 08 травня 2019 11:40

16 травня відбудеться IV Міжнародний форум із захисту бізнесу

16 травня відбудеться IV Міжнародний форум із захисту бізнесу

Якщо першим завданням для кожного підприємця є створення бізнесу та його розвиток, то другим його захист.

Зокрема, для українських підприємств, а також для інвесторів, що провадять свою діяльність на території України, в період політичної нестабільності, агресивної політики органів контролю, мінливості судової практики питання захисту бізнесу як ніколи актуальні.

І незважаючи на те що останніми роками багато українських та іноземних компаній, що працюють на українському ринку, приділяють більше уваги превентивним заходам щодо бізнес-загроз, а не захисту в критичних ситуаціях, заголовки новинних стрічок дедалі частіше повідомляють про рейдерські захоплення з використанням нових сучасних технологій. Ідентифікатори бізнес-загроз, а також способи виходу з кризових ситуацій та побудову ефективних запобіжних стратегій їх попередження обговорять учасники IV Міжнародного форуму із захисту бізнесу.


Програма та реєстрація доступні за посиланням: www.new.pravo.ua/event/protection2019

Для представників бізнесу (CEO, CFO, CMO, директорів юридичних департаментів підприємств) діє знижка — 50 %.

Дата проведення: 16  травня 2019 року
Час проведення: 9:30-18:00
Місце проведення: готель «Прем’єр Палац» (м. Київ, бульв. Т.Шевченка / вул. Пушкінська, 5-7/29)
Генеральний партнер: АО AVER LEX

Експертний партнер: ЮК «Алексєєв, Боярчуков та партнери»Професійний партнер: АО Juscutum

У рамках Форуму буде розглянуто такі питання:

-  Захист бізнесу в період політичної турбулентності-  Захист бізнесу в 3D
-  Реалії захисту бізнесу: захист власності та внутрішні бізнес-загрози

-  Стратегія і тактика протидії рейдерству

 

Контакти:

 

Наталія Булко ─ продаж квитків

(067) 238-83-08, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вікторія Черкасова ─ івент-менеджер

(097) 616-76-19, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Анатолій Гвоздецький ─  координатор Форуму
(096) 372-49-69, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

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