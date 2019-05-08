29 травня 2019 року в Києві відбудеться V Ukrainian Antitrust Forum

Електроенергія, природний газ, бензин і зріджений газ, фармацевтика, діяльність портів та аеропортів, телекомунікаційні послуги, ритейл і основні споживчі товари...

Ці ринки вже кілька років привертають пильну увагу з боку Антимонопольного комітету України (АМКУ). У 2018 році щодо цих ринків було завершено розслідування або відкрито нові. Набирає обертів робота у сфері боротьби з недобросовісною конкуренцією. Повноцінними галузями практики стають оспорювання публічних закупівель та державна допомога.

Національне конкурентне відомство займається і вдосконаленням власної діяльності: в ньому впорядкували підходи до написання рішень, до їх мотивування, обґрунтували необхідність інституту попереднього рішення. Комітет намагається послідовно застосовувати принцип пропорційності при притягненні порушників до відповідальності...

Чи достатньо цих кроків для забезпечення чесної конкуренції, особливо в період політичної турбулентності? Яке місце посідає Україна на конкурентній карті світу, а АМКУ — серед відомств із багаторічною історією та усталеними підходами до розгляду конкурентних справ? Які законодавчі кроки потрібно зробити для узгодження національної практики з найкращими міжнародними практиками?

Все це та багато іншого обговоримо 29 травня 2019 року на Ukrainian Antitrust Forum — заході, який газета «Юридическая практика» організовує вже вп’яте.

Програма та реєстрація доступні за посиланням: https://new.pravo.ua/event/antitrust2019

Для представників бізнесу (CEO, CFO, CMO, директорів юридичних департаментів підприємств) — знижка 50 %

Дата проведення: 29 травня 2019 року

Час проведення: 09:00–18:15

Місце проведення: готель «Прем'єр Палас» (м. Киев, бульв. Т. Шевченка / вул. Пушкінська, 5-7 / 29)

Організатор: газета «Юридическая практика»»

Генеральний партнер: Asters

Експертний партнер: АО Arzinger

Програма V Ukrainian Antitrust Forum складається з таких сесій:

Захист конкуренції: глобальний вимір

Тренди правозастосування в дистрибуції та маркетингу

Держдопомога та держзакупівлі

Дослідження і розслідування на галузевих ринках

Недобросовісна конкуренція та інші порушення

Контакти:

Наталія Булко, оплата участі,

(067) 238-83-08, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Мар'яна Скорук, івент-менеджер,

(067) 292-38-72, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Христина Пошелюжна, координатор Форуму

(097) 144-71-71, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.