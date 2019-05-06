В Україні й СНД з’явився додаток, що дозволяє в один клік зв’язатися з експертом будь-якого профілю, топ-селебріті або блогером

В Україні та СНД запущено додаток PayPhone, який об’єднує галузевих експертів, включаючи юристів, лікарів, IT-фахівців, маркетологів, HR-фахівців, представників шоу- та туристичного бізнесу та багатьох інших спеціалізацій, а також провідних селебріті та блогерів.

Платформа єднає дві цільові аудиторії — тих, кому потрібен галузевий експерт, і тих фанатів/передплатників, які хочуть достукатися до opinion leaders, і забезпечує прямий доступ до будь-якої людини без посередників та шести рукостискань.

Функціонал PayPhone дозволяє поставити питання, зателефонувати, попросити автограф або відеопривітання. Верифікація експертів відбувається через автоматизований нейроалгоритм.

Після реєстрації та верифікації на платформі експерт/селебріті/блогер стають учасниками спільноти і відповідають на запитання користувачів, вказуючи вартість відповіді на поставлені їм питання. Кількість питань не обмежується, але за кожне нове користувач платить стільки ж, скільки й за перший контакт.

Платформа активно підтримує благодійні ініціативи та надає можливість на розсуд користувача перераховувати частину або всю суму зароблених на платформі грошей на благодійність.

Раніше пошук експерта потребував багато часу та сил. Наприклад, щоб запитати в юриста про вартість відкриття компанії та порівняти ціну в кількох фірм, треба було зробити кілька дзвінків і дочекатися інформації на пошту. Зараз це можна зробити в один клік.

Платформа забезпечує безпечне зберігання професійної інформації та листування за допомогою унікального алгоритму шифрування.

До платформи вже приєдналися понад 7000 експертів, блогерів та селебріті з України та країн — учасниць СНД, згодом планується поширити PayPhone на ринки Європи, ЄС та Азії.

За словами представника PayPhone, метою програми було надати можливість дотягнутися до будь-якої людини в світі в один клік.