Інвестиції. Розвиток. Прибуток – ПАТ «Фармак» опублікувало фінансову звітність, підготовлену за стандартами МСФЗ

ПАТ «Фармак» підбило фінансові підсумки 2018 року – виручка компанії зросла на 534 млн грн (+8,8%) до 6,6 млн грн. Чистий прибуток – на 211 млн грн проти 2017 року.

За 2018 рік ПАТ «Фармак» вивело на ринок 34 нові номенклатурні позиції, а це 17 брендів. За результатами 2018 року ПАТ «Фармак» – лідер програми «Доступні ліки» за спожитими добовими дозами. З 23 молекул, на які розповсюджується програма, 8 є в портфелі ПАТ «Фармак». Це 26 готових лікарських засобів.

У 2018 році Компанія сплатила 658 млн грн податків, що на 25% більше, ніж у 2017 році.

Продажі за межами України становлять 25,8%. ПАТ «Фармак» продовжує розвивати експортний потенціал та експортує продукцію в більш ніж 20 країн світу. У 2018 році відкрило нові ринки – Австралію, Грецію й Лівію. ПАТ «Фармак» займає 3-ю позицію на ринку Узбекистану.

Капітальні інвестиції ПАТ «Фармак» у 2018 році становили 623 млн грн, що на 30% більше за попередній рік. Ці кошти були спрямовані на нове таблеткове виробництво, модернізацію складського комплексу. Також розпочалися роботи з нового виробництва рідких лікарських засобів.

«Збільшення прибутку у "Фармак" пов’язане з підвищенням ефективності роботи департаментів. Попри зовнішню економічну та політичну ситуацію, яка, скажімо чесно, не сприяла зростанню ринку, нам вдалося залишитися лідером в Україні, зміцнити позиції на ринку Узбекистану, де ми входимо до трійки лідерів. Також ми збільшили виробничі потужності, інвестувавши 20 млн євро в нове таблеткове виробництво. Велика частина прибутку йде на модернізацію та нові технології – це стратегічна позиція компанії, яка дає змогу впроваджувати інновації та розвивати виробництво незважаючи ні на що. У 2019 році плануємо збільшити інвестиції до безпрецедентної суми – 1,045 млрд грн. Ці кошти підуть на завершення нового таблеткового виробництва, проект рідких лікарських засобів (РЛЗ-3), новий офісно-лабораторний комплекс, ІТ, якість та лабораторне обладнання. "Фармак" продовжує тісно співпрацювати з міжнародними фінансовими установами, зокрема з ЄБРР, за інвестиційними проектами. Ми випускаємо нові, складні препарати. "Фармак" почав освоювати нові для себе терапевтичні сегменти, як-от астма, психіатрія й онкологія. Так, 2018 року компанія вивела на ринок перший препарат для лікування астми ("Фрівей комбі"), також сформувався портфель психіатричних продуктів ("Адажіо", "Дюлок", "Фрейм"). З’явився новий онкологічний продукт ("Намібор"). Випускаючи якісні та ефективні лікарські засоби для України та всього світу, дотримуємося принципів сталого розвитку. Як відповідальний бізнес, ми своїм прикладом показуємо, що зміни, інноваційний підхід і розвиток – можливі й необхідні. І застосовуючи найкращі світові практики, ми будуємо Європу тут – в Україні», – зазначив Володимир Костюк, виконавчий директор ПАТ «Фармак».

ДОВІДКА

ПАТ «Фармак» — український виробник лікарських засобів європейського рівня. Завдяки високій якості препаратів та інноваційному підходу у виробництві, ПАТ «Фармак» із 2010 року є лідером фармацевтичного ринку України (згідно структури маркетуючих організацій в кожному з періодів) *.

У портфелі компанії 220 продуктових досьє. Щорічно Компанія виводить на ринок до 20 нових препаратів.

Продукція ПАТ «Фармак» експортується до 20 країн світу. ПАТ «Фармак» отримав нагороду Import Export Award 2017, як найкращий експортер імпортер серед українських компаній.

ПАТ «Фармак» — єдиний фармвиробник, який увійшов до ТОП-100 платників податків**.

На підприємстві функціонують 19 виробничих ліній, що відповідають вимогам GMP. Впроваджена та постійно вдосконалюється фармацевтична система якості згідно з чинними регуляторними вимогами та відповідно до світових стандартів: ISO, GMP. Щороку компанія проходить приблизно 15 міжнародних інспекцій та перевірок.

У 2018 році ПАТ «Фармак» відкрив нове виробництво з виготовлення твердих лікарських засобів. Інвестиції склали - 20 млн євро. Після запуску нової дільниці з випуску твердих лікарських форм виробнича потужність ПАТ «Фармак» подвоїться та сягне 3 мільярдів одиниць продукції ТЛФ на рік. Також завдяки збільшенню виробництва створено майже 100 нових робочих місць.

У компанії працюють більш ніж 2500 осіб. Понад 80% управлінських вакансій закриваються власними кандидатами. ПАТ «Фармак» активно співпацює з шістьма провідними вузами України.

У компанії працюють 5 новітніх лабораторій. Власний лабораторно-технологічний комплекс R&D — науково-дослідний полігон для випробування нових і вдосконалення наявних технологій готових лікарських засобів. Лабораторії оснащені високотехнологічним обладнанням таких світових виробників, як Glatt, SBM, Urlinski, Belimed, De Ditrich, Gea, Sartorius, Malvern Instruments та ін.

З 2015 року в ПАТ «Фармак» працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент із виробництва АФІ) у м. Шостка. Його планова потужність становить 100 тонн субстанцій на рік.

За версією порталу «Економічна правда» у 2017 році ПАТ «Фармак» увійшло до топ-5 найінноваційніших компаній України. Журнали «Бізнес», «Фокус» назвали ПАТ «Фармак» одним із найкращих роботодавців серед українських компаній.

* за обсягами продажу лікарських засобів у грошовому вираженні, за даними Proxima Research

** дані Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України