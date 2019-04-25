Porsche святкує своє 15-річчя в Україні – досягнення та здобутки бренду за 15 років діяльності!

Офіційний імпортер Porsche в Україні компанія «Віннер Імортс Україна» отримала статус офіційного імпортера легендарного бренду 5 червня 2004 року, саме з цього дня розпочалася історія Porsche в Україні.

Цього року Porsche святкує свій ювілей — 15 років в Україні, що стали роками досягнень та чудових результатів - це стало можливим завдяки прихильникам бренду, які обирають Porsche знову і знову.

Протягом 2019 року бренд Porsche в Україні святкуватиме свій ювілей серією заходів та активностей, щоб надати незабутній клієнтський досвід прихильникам бренду. Офіційна дилерська мережа пропонуватиме спеціальні умови на придбання автомобілів та на сервісне обслуговування, а також проводитиме ряд цікавих заходів.

На сьогодні партнерами Porsche в Україні є 5 дилерських центрів — у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові та Львові; кожен з них забезпечує клієнтів високими стандартами обслуговування.

Офіційний імпортер Porsche в Україні компанія «Віннер Імпортс Україна» дбає про високий рівень задоволеності клієнтів послугами, які надають офіційні дилери, тому постійно проводить опитування клієнтів для отримання зворотнього звязку та вдосконалення роботи.

Станом на сьогодні клієнтам передано 5 355 автомобілів, зокрема, 3 708 Cayenne, 740 Panamera, 571 Macan, 221 одиниць 911, 67 Boxster та 48 Cayman. Серед них представлені дійсно унікальні авто: Porsche 918 Spyder, 911 GT2 RS, 911 GT3 RS, 911 Carrera в комплектації «50 anniversary», 911 Turbo S Exclusive Series, 911 Targa 4S Exclusive Design Edition, Cayman S Porsche Design Edition 1 та інші ексклюзивні моделі.

Офіційна дилерська мережа Porsche в Україні за 15 років реалізувала 328 452 нормо-годин сервісу, а також було здійснено 77 121 заїздів авто на сервіс дилерів.

15 років діяльності Porsche в Україні також ознаменувалися значною кількістю нагород та відзнак. Так, у 2012 році Україна посіла 1-ше місце з продажів серед ринків Центральної та Східної Європи (РСЕЕ), а також 1 місце у змаганні «Porsche Performance Drive 2012» із Panamera Diesel. У 2013 році виборола 3 місце серед ринків Центральної та Східної Європи у змаганні «Porsche Performance Drive 2013» з Cayenne S Diesel. А в 2017 році Україна увійшла до «TOP-100 Worldwide Sales Excellence» серед ринків усього світу.

Високі стандарти Porsche вимагають відповідної кваліфікації персоналу задля забезпечення клієнтів належним рівнем обслуговування. Саме тому співробітники бренду проходять сертифікацію в рамках системи «Porsche Global Certification System» - переважна більшість механіків Porsche в Україні мають найвищий «золотий» рівень міжнародної акредитації.

Про компанію:

Володіючи 25-річною історією діяльності в Україні, «Віннер Груп Україна» виступає одним із лідерів вітчизняного автомобільного бізнесу. Наша дилерська мережа, яка офіційно представляє Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover, Porsche та Bentley, пропонує автомобілі, запчастини, сервісне обслуговування та клієнтський досвід світового рівня у більше ніж 50 дилерських центрах. «Віннер Коледж» навчає та розвиває всіх членів команди «Віннер» задля забезпечення сервісу найвищого рівня. Також «Віннер» будує та обслуговує житлову та комерційну нерухомість. «Віннер» націлений бути прикладом чесного, прозорого і соціально відповідального бізнесу, підвищувати якість життя клієнтів і співробітників, надаючи першокласні товари, послуги та кар'єрні можливості. З детальною інформацією ви можете ознайомитися на сайті www.winner.ua.