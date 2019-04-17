Пасажиропотік на українських рейсах "Ейр Астана" виріс на 19%

У 2018 році авіакомпанія збільшила пасажирські перевезення на міжнародних напрямках на 11%. Зокрема, пасажиропотік в/з України виріс на 19% в порівнянні з попереднім роком, склавши понад 113 тис. пасажирів.

За підсумками 2018 року транзитний трафік авіакомпанії зріс на 47,8% в порівнянні з попереднім роком. За такої умови транзитний потік в/з України через Казахстан збільшився на 21% в порівнянні з 2017-м, і склав понад 53 тисячі пасажирів або 7,4% від загального обсягу транзитних перевезень авіакомпанії в цілому. Найбільш популярними напрямками для жителів України стали Індія, Узбекистан, Таїланд, Китай і Південна Корея.

Віце-президент з маркетингу та продажу Річард Леджер зазначив: "Україна стає все більш значущим ринком для авіакомпанії, зокрема не тільки щодо прямих перельотів Київ – Алмати і Київ – Нур-Султан, але і низки ключових напрямків маршрутної мережі "Ейр Астани". Послуги «Ейр Астани» привабливі не тільки для бізнес-пасажирів, але також і для туристичних подорожей, студентських поїздок і зустрічей із друзями та родичами, і ми раді тому, що українці обирають нас як перевіреного і постійного партнера".

У даний час з Києва до Алмати "Ейр Астана" виконує прямі рейси 7 разів на тиждень, а в Нур-Султан – 3 рази, з подальшими збільшеннями до 15 рейсів на тиждень в Алмати і Нур-Султан. Польоти до Києва виконуються на повітряних суднах Airbus A321ceo і А320neo, а також Embraer-190. Тривалість рейсу Київ – Алмати становить – 4 г.50 хв., Київ – Нур-Султан – 4 г. Авіакомпанія почала виконувати польоти в Україну навесні 2013 року.

ПРО АВІАКОМПАНІЮ "ЕЙР АСТАНА":

Авіакомпанія "Ейр Астана" є спільним підприємством казахстанського ФНБ "Самрук-Казина" (51%) і британського BAE Systems (49%). Авіакомпанія виконує регулярні рейси з 15 травня 2002 року і має маршрутну мережу, що включає більше 60 міжнародних і внутрішніх рейсів. В Україні літаки компанії здійснюють рейси з міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київ) через Алмати і Нур-Султан в Пекін, Урумчі, Сеул, Гонконг, Бангкок, Куала-Лумпур, Делі, Ташкент, Душанбе і Бішкек, а також в міста Казахстану.

"Ейр Астана" - перший перевізник країн СНД і Східної Європи, відзначений у 2012 році престижним рейтингом 4 зірки міжнародного агентства Skytrax і званням Кращої авіакомпанії в Центральній Азії та Індії. Обидві нагороди були підтверджені з 2013 по 2018 рр. включно. Авіакомпанія відзначена премією Travellers' Choice Awards 2018 сайта TripAdvisor в номінації "Регіональний Азіатський перевізник", Travellers' Choice Awards 2019 у номінації "Регіональний Азіатський перевізник" і "Пасажирський комфорт в Азії". Американська асоціація APEX (Airline Passenger Experience Association) присвоїла авіакомпанії "Ейр Астана" 5 зірок у номінації "Великі регіональні авіакомпанії" також у 2018 р.

У 2018 році "Ейр Астана" поповнила свій флот двома літаками Airbus А321neo, а також літаком Embraer E190-Е2. Компанія продовжує програму оновлення флоту в 2019 році. Повітряний флот авіакомпанії становить 35 літаків: Boeing 757/767 та сімейств Airbus і Embraer. Середній вік авіапарку – 8 років.