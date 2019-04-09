Syngenta: прискорення інновацій у мінливому світі

Сьогодні Syngenta оголосила про свій намір прискорити інновації задля вирішення зростаючих потреб, з якими стикаються аграрії по всьому світі, й у відповідь на суспільні погляди, що стрімко змінюються.

«Наразі агровиробники повинні протистояти змінам клімату, ерозії ґрунтів та втраті біорізноманіття, до того ж їм доводиться стикатися зі зміною очікувань та поглядів споживачів на сільськогосподарські технології, — сказала Александра Бранд, директор зі сталого розвитку компанії Syngenta, і наголосила: — Сьогодні спостерігається беззаперечний попит на інновації та активні заходи, які допоможуть впоратися з цими викликами в такий спосіб, щоб і агровиробники, і споживачі залишилися задоволені й водночас довкілля не зазнало негативного впливу».

Оголошення наміру відбувається після завершення понад 150 слухань по всьому світі, які було проведено з метою охопити широкий спектр поглядів. Результатом цих заходів стало набагато чіткіше розуміння очікувань суспільства й агровиробників і поняття сталого сільського господарства для різних верств населення.

Новий підхід компанії Syngenta спрямований на подальше удосконалення технологій вирощування та захисту сільськогосподарських культур, а також на пошук вирішення проблем, які охоплюють екологічну, соціальну й економічну сфери.

Робота буде зосереджена на трьох напрямах:

Інноваційна діяльність в інтересах суспільства і природи. Суспільні погляди та екологічні потреби дедалі частіше стають рушійною силою інновацій водночас із задоволенням потреб аграріїв. Нові продукти будуть розроблені з урахуванням принципів сталості, що довели свою ефективність в інших галузях.

Прагнення до зниження залишкового вмісту ЗЗР у сільськогосподарській продукції та навколишньому середовищі. Для Syngenta пріоритетними є безпека власних продуктів, які проходять найсуворіший контроль, і роль, яку вони відіграють у захисті якості та безпеки продуктів харчування. Однак Syngenta продовжує діалог з партнерами й надалі співпрацюватиме з ними з метою подальшого зниження залишкового вмісту ЗЗР у сільгосппродукції без будь-яких негативних наслідків для врожайності та, як і раніше, піклуватиметься про підвищення родючості ґрунтів і запобігатиме їх ерозії.

Інвестиції у ті сфери, які є найважливішими для аграріїв і довкілля. Syngenta має намір співпрацювати з сільгоспвиробниками, науковцями та захисниками навколишнього середовища з метою проведення досліджень і розробки сталих рішень. Ми будемо відкрито публікувати інформацію про хід інвестиційної діяльності та її результати.

Пані Бранд зазначила: «Очевидною є необхідність змін у нашій галузі. Це було чітким посланням під час слухань. Ми зробимо наші інновації більш вагомими, щоб допомогти фермерським господарствам стати стійкішими до змін клімату та краще пристосуватися до вимог споживачів, включаючи зниження викидів вуглецю, зменшення ерозії ґрунтів та збереження біорізноманіття».

Наступні кроки передбачають подальші консультації з зацікавленими сторонами з метою розробки чітких цілей та показників щодо визначених основних напрямів, про що буде повідомлено протягом року. Також ведеться робота з аналізу результатів слухань, що дозволить доопрацювати «План успішного зростання», який діє вже шостий рік поспіль. Впровадження його оновленої версії планується на 2020 рік. Очікується, що зобов'язання, які наша компанія взяла на себе відповідно до Плану, будуть виконані у повному обсязі.