Бізнес-форум "Персонал як ключовий ресурс"

Місія: збільшення ділової активності, налагодження прямих бізнес-зв'язків, економічний прогрес підприємств Житомирської області.

Мета: знайомство ділових людей, вивчення новітніх бізнес-ідей і стратегій відомих компаній, обмін досвідом в області маркетингу, управління бізнесом, масштабування та виходу на нові ринки.

Учасники: близько 150 власників і топ-менеджерів підприємств Житомирської області, представники обласної та міської влади.

Бізнес-форум відбувається за сприяння Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради.

План бізнес-форуму:

10.30-11.00 - Реєстрація учасників (хол 1 поверху)

11.00-11.15 - Вступне слово (ауд. 316) Микола Костриця (Mykola Kostrytsya) – директор Департаменту економічного розвитку Житомирської міськради.



11.15–12.30 Лідер 3.0: від кнута та пряника до культури щастя. Ваче Давтян – підприємець та бізнес-тренер, засновник та лідер компаній «Промкабель-Електрика», «Пан Електро» та «Школи розвитку лідерства LeaderWay».



12.30-13.30 Обідня перерва.

13.30-15.30 Воркшопи на вибір в 4 аудиторіях паралельно:

-What is next? Який вплив здійснять світові тренди на людей та організації? Ирина Венгловская – бізнес-тренер, фасилітатор.

-Теорія поколінь: цінності та точки впливу. Роман Мазур – психолог, HR бізнес-партнер корпорації «Юрія-Фарм».

-Принципи безконфліктного спілкування. Конфлікт як можливість розвитку. Оксана Лященко – ексеперт по соціальній взаїмодії та антикризовим стратегіям, тренер та практикуючий психолог Київського кооперативного інституту бізнесу та права.

- Алгоритм набуття ІТ-компетенцій, необхідних для успішного розвитку будь-якої компанії. Ольга Прокопова - керівник освітньої програми в компанії ITHUB.

15.30-15.45 Кава-брейк

15.45-16.30 Кадровий МАГНІТ - Мережевий проект Платформи «БІЗНЕС100». Владимир Чеповой – президент «Української бізнес асоціації», співзасновник «БІЗНЕС100».

16.30-17.15 Впровадження власної корпоративної культури. Досвід компанії Kromberg&Shubert Ukraine Zhytomyr.

Наталія Герасимчук – керівник навчального відділу компанії Kromberg&Shubert, розробник внутрішніх програм розвитку для працівників.

Інна Чернишова – координатор та ведуча навчальних програм для персоналу Kromberg&Shubert, спеціаліст з розвитку персоналу, бізнес-тренер та коуч.

17.15-17.30 Нетіоркінг

Вартість участі: до 5 квітня (19.00) - 350 грн., пізніше - 450 грн.

18.00-20.00 Афтепаті: Ділова вечеря зі спікерами в ресторані Relax Житомир.

Вартість участі: до 5 квітня (19.00) - 900 грн., пізніше - 1000 грн.

Реєстрація: https://goo.gl/forms/YDG6RPlW2yqC72nN2

Телефон для довідок: 098-106-23-99.