Створено "Всеукраїнський рух споживачів фінансових послуг"

Київ. 4 квітня. Вкладники та кредитори неплатоспроможних банків України об'єдналися в громадську спілку «Всеукраїнський рух споживачів фінансових послуг». Про це вони заявили на прес-конференції в УНІАН.

Як зазначив представник громадської організації «Національне благо України» вкладників банку «Фінанси і Кредит» Максим Гарус, за підсумками так званого «банкопаду» близько 500 тисяч вкладників і тисячі підприємців втратили понад 200 млрд грн вкладів і оборотних коштів.

За його словами, з огляду на неефективну роботу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо повернення цих коштів і було ухвалене спільне рішення про реєстрацію і утворення громадської спілки, що має допомогти створити дієві механізми лобіювання інтересів вкладників і кредиторів збанкрутілих банків.

«Пріоритетна мета нашої спілки — змусити посадити за стіл переговорів чотирьох суб'єктів. Це — вкладники і кредитори, кошти яких є джерелом банківських активів, власники і менеджмент неплатоспроможних банків, регулятор в особі Національного банку України та Фонд гарантування вкладів, який виводить ці банки з ринку. Ми можемо ухвалити спільне рішення і знайти вихід з цієї ситуації», — підкреслив він.

Присутній на прес-конференції Віктор Бешенєв, який представляє Асоціацію вкладників «Укрінбанку», заявив, що керівництво фінансової установи пішло назустріч своїм клієнтам, проте через протидію з боку НБУ і Фонду гарантування вкладів відбувається перешкоджання виплат вкладів.

«Ми вирішили підписати меморандум (про вступ до складу громадської спілки), щоб виплати, які безпосередньо здійснює банк, виглядали прозоро, а ми могли за цим стежити і брати участь у цьому ... Я думаю, що ми спільними зусиллями досягнемо чогось» , — зазначив він.

Адвокат Тетяна Кілічава, яка представляє інтереси вкладників банку «Київська Русь», звернула увагу на те, що потрібно внести зміни до законодавства, щоб дозволити відновити роботу частини банків, керівництво яких виявляє подібне бажання і має можливості для цього.

«У нас немає механізму, що робити з тими банками, які в судовому порядку скасували рішення Нацбанку і Фонду гарантування вкладів (про визнання неплатоспроможними), тому власникам цих банків складно щось робити», — сказала вона.

Учасники прес-конференції, які стали засновниками громадської спілки «Всеукраїнський рух споживачів фінансових послуг»: Максим Гарус (ГО "Національне Благо України", вкладники банку “Фінанси та Кредит"); Олександр Коваленко (ГС "Всеукраїнське об'єднання кредиторів банків"); Олег Мосін (ГО "Спілка вкладників Михайлівського"); Лара Айсвірт (вкладники банку «Форум»); Тетяна Кілічава (адвокат, вкладники банку "Київська Русь"); Тетяна Вербіна (ГО “Фонд спасіння великих вкладників”, вкладники ВіЕйБі банку); Віктор Бешенєв (Асоціація вкладників "Укрінбанк"); Ганна Тимошенко (Всеукраїнський інноваційний рух юристів – V.I.R.U.); Наталія Ковалко (Всеукраїнський інноваційний рух юристів – V.I.R.U.).