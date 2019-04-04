Юлія Бадрітдінова призначена на посаду генерального директора МакДональдз в Україні

Раніше Юлія обіймала позицію директора з маркетингу та комунікацій. Гжегож Хмелярський, генеральний директор з 2014 року, завершив контракт з українським офісом МакДональдз.

У новій ролі Юлія продовжить впровадження Плану Швидкісного Росту (Velocity Grow Plan) в Україні – успішної глобальної стратегії МакДональдз. План Швидкісного Росту зосереджений на наданні клієнтам того, чого вони дійсно хочуть: гаряча смачна їжа, яка подається швидко – з досвідом та цінністю за свої гроші, що задовольняє зростаючі очікування клієнтів.

«Це величезна честь для мене очолити МакДональдз в Україні – успішну компанію, яка є частиною більше 100 млн приємних моментів у житті українців, бо саме стільки наших поціновувачів, гостей ресторанів, клієнтів МакДрайву і доставки» - написала Юлія Бадрітдінова у зверненні до працівників компанії. - «Ракета МакДональдз в Україні давно набрала висоту і летить потужним ходом. Ми і далі будемо фокусуватись на якісній смачній їжі, яка подається швидко, на постійному вдосконаленні і змінах, щоб перевершувати очікування наших поціновувачів і ринку в цілому, будемо використовувати масштаб бренду і корпорації МакДональдз задля добра для суспільства».

Юлія має близько 20 років досвіду роботи. Свою кар’єру в МакДональдз розпочала в 2013 році на позиції менеджера з маркетингу, а з 2015 року обіймала посаду директора маркетингу та корпоративних комунікацій. Під час її роботи в компанії бізнес продемонстрував високі темпи росту, збільшення кількості відвідувачів МакДональдз і збільшення долі на ресторанному ринку.

Юлія була професором Всесвітнього Університету Гамбургерології з Маркетингу в Чикаго (США), одного з найбільших корпоративних університетів світу. Під її керівництвом у 2016 році була створена Фундація «Дім Рональда МакДональда» в Україні, і вона стала членом Ради Директорів Фундації, а відтепер очолить Раду Директорів. Юлія вірить, що розвиток суспільства, його успішність напряму залежить від культури, тому разом з чоловіком вона є прихильником, меценатом та амбасадором багатьох культурних інституцій та проектів в Україні.