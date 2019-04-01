Найдосвідченіший європейський акселератор StartupWiseGuys інвестує в український FakesRadar

Завдяки розширенню FakesRadar у Google Chrome можливо моніторити правдивість повідомлень, спираючись на бази даних міжнародної мережі визнаних організацій, серед яких такі авторитетні фактчекінгові проекти, як EUvsDisinfo.eu, StopFake.org, VoxCheck та десятки інших.

Chrome-плагін FakesRadar розпізнає фейки та повідомлення від сумнівних джерел у Facebook та Twitter. Плагін маркує виявлені у френд-стрічці фейки червоною рамкою, а повідомлення від джерел, які раніше поширили дезінформацію, — жовтою. Таким чином користувачі найпопулярніших соціальних мереж отримали інструмент протидії дезінформації.

“Віра у готовність соцмереж долати фейки межує з клінічною наївністю, а готовність доручити цю справу державі — з просуванням авторитаризму. Лише академічна незалежність, свобода слова та громадянська дія можуть створювати знання, поширювати правду та спростовувати міфи. Саме для цього й створено FakesRadar,” — каже керівник FakesRadar Дмитро Потєхін.

“FakesRadar щойно успішно пройшов ретельний незалежний аудит безпеки і тепер радий поєднати зусилля з потужною командою CyberNorth. StartupWiseGuys оцінив FakesRadar в 990 тисяч євро і ми впевнені, що це чудовий початок,” — заявив технічний директор FakesRadar Олександр Павленко.

Програма CyberNorth інвестує в компанії, які роблять практичний внесок в розвиток кібербезпеки та штучного інтелекту. Програму CyberNorth втілює найдосвідченіший європейський акселератор StartupWiseGuys за підтримки Міністерства оборони Естонії. Ідея проекту також здобула підтримку Центру демократії, розвитку та верховенства права Стенфордського університету та Internews Network.