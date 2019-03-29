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П'ятниця, 29 березня 2019 11:10

В Києві відбудеться конференція CASES: Marketing, Strategy & PR

В Києві відбудеться конференція CASES: Marketing, Strategy &amp; PR

30 березня в Києві пройде конференція про стратегії розвитку брендів, маркетингові комунікації та PR.

CASES: Marketing, Strategy & PR — це цілий день обміну досвідом з українськими і міжнародними брендами.

Серед спікерів — Mastercard, MacPaw, BBDO Ukraine, Postmen, GRAPE, Tabasco, Havas, UM Ukraine.

Кожна доповідь на конференції — це кейс-стаді конкретного проекту з детальним розбором всього процесу від постановки задачі і розробки до втілення ідеї в життя і отримання фактичних результатів.

Більше інформації про конференцію, програму та спікерів: https://cases.media/event/marketing-strategy-pr-2019

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