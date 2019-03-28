17 квітня відбудеться щорічний Форум з реструктуризації та банкрутства-2019

Так, минулого року парламент підтримав Кодекс з процедур банкрутства, який, зокрема, запроваджує новий інститут банкрутства фізичних осіб. Прийняття документа затяглося, його поки що не підписав Президент України. Проте, за словами провідних експертів, незалежно від подальшого розвитку ситуації навколо Кодексу, вагомі зміни в даній галузі — НЕМИНУЧІ! Одним із факторів, що впливають на реструктуризацію фінансових активів у країні, стануть майбутні президентські вибори.

17 квітня 2019 року газета «Юридическая практика» традиційно збере на одному дискусійному майданчику всіх провідних фахівців галузі: арбітражних керуючих, адвокатів, юрисконсультів, представників банків, а також представників законодавчої та виконавчої влади, щоб вивчити нову правову реальність інституту неспроможності в Україні.

Програма та реєстрація доступні за посиланням: www.new.pravo.ua/event/bankruptcy2019

Для юрисконсультів підприємств та арбітражних керуючих — знижка 50 %

Дата проведення: 17 квітня 2019 року

Час проведення: 09:00‒18:00

Місце проведення: готель «Прем'єр Палас» (г. Киев, бульв. Т. Шевченка / вул. Пушкінська, 5-7 / 29)

Організатор: газета «Юридическая практика»

Генеральний партнер: ЮК EQUITY

Експертний партнер: ЮК «Алексєєв, Боярчуков та Партнери»

Професійний партнер: ЮА «Абсолют»

Спеціалізований партнер: ЮК L.I.Group

У фокусі Форуму:

Новий Кодекс: що змінюється для боржників і кредиторів

Юридичні та економічні цілі процедур банкрутства

Нові повноваження арбітражних керуючих

Підводні камені фінансових реструктуризацій в Україні

Як досягти балансу інтересів боржників і кредиторів

Невирішені питання реструктуризації та банкрутства

Контакти:

Наталія Булко, оплата участі,

(067) 238-83-08, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Мар'яна Скорук, івент-менеджер,

(067) 292-38-72, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сергій Саченко, координатор Форуму,

(095) 301-85-83, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.