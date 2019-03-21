Успішні жінки в STEM розповіли про свої стратегії, таланти, емоції та мотивацію

15 березня 2019 року відбулась Третя Конференція «Жінки в STEM : від мрії до дії». Мета заходу – надихнути жінок та дівчат виступами успішних жінок, що є менторками програми Дівчата STEM, на саморозвиток та планування кар ’ єри. STEM – це S-science, T-technology, E-engineering, M-mathematics.

Конференція була організована CSR Ukraine, Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності», ініціативою Дівчата STEM та ГС "STEM Коаліція" в рамках програми «Технологічний Пакт для розвитку жінок у технологічних компаніях» за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні. Генеральний партнер — SAP. Партнер заходу – L'Oreal Україна. Медіа партнери: журнал Бізнес та компанія bodo.

Програма конференції включала в себе 4 сесії: STRATEGY – як планувати і досягати заплановано; TALENT – звідки беруться таланти та як їх розвивати; EMOTIONS – як керувати емоціями; MOTIVATION – де знайти своє натхнення і мотивацію.

Побудова правильної стратегії є невід’ємною складовою успіху у будь-якій сфері. Ось декілька порад від спікерок першої сесії «Strategy»:

«В 2030 – третім мільярдом (тими, хто творить економіку і бізнес) після Китаю та Індії станутьсаме жінки! Діяти жінками потрібно вже сьогодні! Тому задумайтесь, що саме Ви можете зробити, щоб стати архітекторами трансформацій!» – Ольга Горбановська , керівниця практики People Advisory Services, EY в Україні.

, керівниця практики People Advisory Services, EY в Україні. Анна Дубровіна , начальниця департаменту продуктивності ресурсів в IT Lifecell, зазначила, що найважливішим принципом управління проектами є постановка цілі. «Ціль обов'язково має відповідати стратегії, наприклад, бути сформульованою по SMART, враховуючи обмеження проекту».

, начальниця департаменту продуктивності ресурсів в IT Lifecell, зазначила, що найважливішим принципом управління проектами є постановка цілі. «Ціль обов'язково має відповідати стратегії, наприклад, бути сформульованою по SMART, враховуючи обмеження проекту». «У ваших стратегіях, як професійній так і життєвій, перед тим, як приймати рішення, усвідомте, як воно впливає на довкілля, економіку та суспільство. Ми – перше покоління, яке усвідомлює і може зменшити цей вплив», –Марина Саприкіна , голова правління CSR Ukraine, засновниця програми Дівчата STEM.

, голова правління CSR Ukraine, засновниця програми Дівчата STEM. «Якщо Ви хочете бути ТОП-менеджером великої компанії чи власного бізнесу, потрібно усвідомлювати, що це колосальна відповідальність, а також розуміння, чим ви готові ризикнути,» – Надія Омельченко, віце-президентка IT Інтегратор.

Для досягнення успіху мало мати талант, потрібно вміти виявити його в собі, постійно розвивати та знайти йому гідне застосування. Як це зробити - розповіли спікерки другої сесії «Talent»:

«Grit – пристрасть, сильне бажання досягати своєї цілі, здатність доводити вашу справу до кінця. Моя стратегія: якщо ви маєте слабку сторону, її треба постійно тренувати, щоб досягти хоча б рівня «окей», а потім продовжувати тренувати далі» – Ірина Волк , Генеральна менеджерка з продажу в Україні і Західному СНД DELL EMC.

, Генеральна менеджерка з продажу в Україні і Західному СНД DELL EMC. «Щоб стати справжнім лідером, притримуйтесь декількох правил: будьте впевненими у собі, контролюйте свої думки, займайтесь спортом/медитацією, замінюйте погані звички корисними, приділяйте саморозвитку 15% вашого дня та формуйте навколо себе якісне оточення» – Олена Жиліч , віце-президентка Mirtech з розвитку бізнесу в Європі.

, віце-президентка Mirtech з розвитку бізнесу в Європі. «Математика – це фундамент кожного елементу STEM, а також взагалі для кожної сфери життя. Головне – любити свою роботу та знаходити нові вектори її розвитку» – Олена Ванєєва, Старша наукова співробітниця Інституту математики НАН України, кандидатка фізико-математичних наук.

Емоційний інтелект – фундамет успіху в житті та у бізнесі. Спікерки 3 сесії «Emotions» дали ефективні інструменти розвитку емоційного інтелекту:

«Емоційний інтелект має основні елементи: самоаналіз, самоконтроль, співпереживання та емоційні здібності. В основі отримання бажаного результату від комунікації з людиною є довіра, сприйняття вас за «свого/свою» та повага», – Олена Колесникова , заступниця виконавчого директора Федерації металургів України.

, заступниця виконавчого директора Федерації металургів України. «Потрібно збільшувати кількість жінок в топ-менеджменті, особливо в ІТ компаніях. Існує цікава позитивна кореляція між відсотком жінок у корпораціях та їх доходом: +34% до прибутку мають Tech-компанії, в топ-менеджменті яких є жінки», – Ірина Андрющенко , Партнерка, COO IT-компанії D

, Партнерка, COO IT-компанії D «Для того, щоб мозок працював ефективно, потрібно посильно навантажувати його, тобто робити щось нове, підкорювати нові виклики, отримувати нові емоції,» – Ольга Маслова , Кандидатка біологічних наук, популяризаторка науки, співзасновниця Nobilitet та Needorium.

, Кандидатка біологічних наук, популяризаторка науки, співзасновниця Nobilitet та Needorium. «Кожному/ій з нас варто ставити собі питання – «чи моя робота приносить мені задоволення?», «чи цим я хочу займатись все життя?», «чи це робить мене щасливою?», тоді ми зможемо по-справжньому відчути себе» – Надія Брандт , Директорка з логістики та дистрибуції Takeda.

, Директорка з логістики та дистрибуції Takeda. «Щодо емоцій існує багато стереотипів: якщо ми показуємо емоції, нас називають "драматичними"; коли ми стоїмо за щось горою, нас вважають "напористими і дивними"; якщо ми розгніваємося, нас вважають "істеричними". Але насправді, показ ваших емоцій означає, що ви людина! Тільки позитивні емоції допомагають досягати успіху», – Джулія Кліусі, Associate Director in the Ports & Marine Group of AECOM.

Якщо людина мотивована, її задоволення від роботи може призвести до якісного результату. Де її шукати розповіли спікерки четвертої сесії «Motivation»:

«Думайте глобально. Якщо у вас є внутрішня мотивація, то зовнішнє середовище буде вам допомагати досягати цілей», – Інна Гоч , Кандидатка біологічних наук, іхтіологиня, експертка WWF Ukraine.

, Кандидатка біологічних наук, іхтіологиня, експертка WWF Ukraine. «Щоб Україна була сильною, потрібна наука. Щоб наука була сильною, потрібна екосистема – інструменти, люди та бажання. Моя мотивація – будувати це в Україні. Приєднуйтесь!», – Юлія Безвершенко , молодша наукова співробітниця Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, заступниця голови Ради молодих вчених НАН України.

, молодша наукова співробітниця Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, заступниця голови Ради молодих вчених НАН України. «Прокрастинація – це Just do it, but later. Як не відкладати справи на потім: якщо ви ведете не цікавий проект – знайдіть натхнення; якщо перед вами складна задача – розбийте її на менші шматочки; якщо у вас перевантажений графік – правильно розставте пріоритети; якщо відчуваєте втомленість – просто зробіть пазу; якщо вас щось відволікає – плануйте свій час», – Ірина Толмачова , експертка з якості SAP Україна.

, експертка з якості SAP Україна. «Знайти мотивацію просто – навчайтесь. Дуже потужна мотивація – довести собі, що ви можете досягти більшого, бути кращою та змінювати світ навколо себе», – Олена Фесенко , завідувачка відділу міжнародної наукової та інноваційної діяльності, трансферу технологій та захисту інтелектуальної власності Інституту фізики НАН України, координаторка EEN-Ukraine Консорціуму.

, завідувачка відділу міжнародної наукової та інноваційної діяльності, трансферу технологій та захисту інтелектуальної власності Інституту фізики НАН України, координаторка EEN-Ukraine Консорціуму. «Є топ-3 якості, які важливі дл роботи зі складними людьми. Турбота. Адже турбота – це вакцина проти хамства та черствості. Гнучкість. Спільна мета – важливіша, ніж власні амбіції чи гордість. Людяність. Завжди варто залишатись людино», – Дарія Лещенко, CEO Partner at SupportYourApp.

Всі спікерки зазначили, що роль жінок у сучасному світі лише посилюється - більша кількість в топ-менеджменті компаній, більше жінок в урядових та неурядових секторах. А для того, щоб постійно рухатись далі на шляху до успіху варто бути чесними з самими собою, бути вмотивованими діяти, вміти керувати власними емоціями, бути впевненими в собі та мати стале мислення!