Jabil збільшує виробництво в Ужгороді вдвічі

Компанія Jabil (NYSE: JBL), розробник продуктових рішень у сфері промислового дизайну, виробництва, постачання й управління продуктами, відкрила новий майданчик на виробництві в Ужгороді, що збільшує потужності заводу удвічі. Розширення виробництва разом із відкриттям нового логістичного центру в Тисауйвароші (Угорщина) у жовтні 2018 року збільшує сукупну площу підприємств Jabil в регіоні ЕМЕА (Європа, Близький Схід і Африка) до понад 371,6 тис. м2 на 22 заводах у 14 країнах.

Завдяки новому виробничому майданчику на 20,7 тис. м2, будівництво якого розпочалося в січні 2018 року, загальна площа високотехнологічного виробництва зі складськими приміщеннями складає 46,6 тис. м2.

Урочиста церемонія відкриття нового виробництва відбулася за участю Президента України Петра Порошенка, високопосадовців Закарпатської області, виконавчого віце-президента Jabil Алессандро Парімбеллі, операційного віце-президента Jabil у регіоні EMEA Бруно Солера і генерального директора Jabil в Україні Сергія Карцева.

«У міру того, як продукти і пристрої стають ‘розумнішими’, компактнішими та швидшими, наші замовники потребують ще більшої експертності і технологічної майстерності впродовж усього циклу виробництва. У Jabil ми полегшуємо складні речі та створюємо цінність. Зі збільшенням заводу в Ужгороді Jabil суттєво нарощує потужність для задоволення потреб клієнтів, розширюючи присутність у Східній Європі», – зазначив Алессандро Парімбеллі, виконавчий віце-президент Jabil.

З моменту відкриття у 2004 році завод Jabil виготовив понад 100 мільйонів пристроїв для замовників у трьох сегментах глобального ринку: автомобільному, інтелектуальної техніки та побутових пристроїв, а також телекомунікацій. Нові потужності, які стали для компанії значною інвестицією у виробництво в Ужгороді, задовольнятимуть поточні потреби клієнтів і попит у майбутньому.

«Протягом 15 років на завод Jabil в Ужгороді і на ефективні виробничі рішення, які ми пропонуємо, покладаються провідні світові бренди з багатьох сфер. Завдяки цьому новому спеціально побудованому майданчику, в поєднанні з найсучаснішими технологіями виробництва і постачання, командою високопрофесійних фахівців, а також нещодавно здобутою сертифікацією IATF Automotive для автомобільної промисловості, ми з задоволенням готові працювати для існуючих і нових клієнтів в Ужгороді сьогодні і в майбутньому», – підкреслив Сергій Карцев, генеральний директор Jabil в Україні.