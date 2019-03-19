Алессандро Дзанеллі очолив Nestlé в Україні та Молдові

Алессандро Дзанеллі має більш ніж 23-річний досвід роботи на комерційних посадах у компанії Nestlé. Італієць за походженням, Алессандро Дзанеллі працював в Італії, Франції, Великобританії, Угорщині та Нідерландах. На попередній посаді він працював у Росії, де очолював Nestlé Purina у регіоні Східної Європи, керуючи бізнесом кормів для тварин в Росії, Україні, СНД, Туреччині та Ізраїлі. Під його керівництвом бізнес в регіоні продемонстрував високі темпи постійного зростання та був одним з факторів розвитку для Nestlé Purina в Європі.

Алессандро закінчив Університет у Трієсті за спеціальністю «Економіка підприємства та фінанси», а також здобув ступінь магістра у сфері управління бізнесом. Говорить італійською, французькою, англійською та іспанською мовами.

Алессандро має багатий досвід роботи у сфері маркетингу. Він розпочав свою кар’єру в Nestlé Friskies в Італії й успішно розвивав її на подальших керівних посадах в Nestlé. Під час свого останнього призначення Алессандро побудував високопрофесійну команду в Східному Регіоні Nestlé Purina і сформував націлений на перемогу підхід до бізнесу, який упродовж шести років забезпечив чотирикратне зростання бізнесу, двократне зростання долі ринку та зміцнення позицій Purina як бренду, якому довіряють і який люблять споживачі в регіоні.

Алессандро Дзанеллі, генеральний директор Nestlé в Україні та Молдові:

«Я вдячний і радий можливості розпочати свою роботу в Києві, оскільки вважаю, що компанія Nestlé має величезний потенціал для розвитку в Україні та Молдові. Обидва ринки є джерелом інновацій та можливостей для розвитку, і я впевнений, що ми маємо широкий асортимент продуктів та брендів, які займають лідерські позиції на цих ринках. Серед наших потужних брендів є локальні, такі як Торчин та Світоч, та міжнародні, як Nescafé, NAN, та Felix. Nestlé продовжуватиме інвестувати в Україну та завойовуватиме довіру споживачів за допомогою високоякісних продуктів, слідкуючи за сучасними й майбутніми трендами. Я натхненний зустріччю з талановитою молодою командою професіоналів, дуже енергійною та гнучкою, здатною конкурувати й приймати виклики, демонструючи відвагу й ділову хватку, водночас здатну адаптуватися до непередбачуваного середовища та з твердою рішучістю виграти. Я з нетерпінням чекаю подальшого стійкого зростання в Україні та Молдові з метою стати одним з найбільш успішних ринків для компанії Nestlé в зоні EMENA».

У 2019 році Nestle святкує 25-ту річницю своєї присутності в Україні. Упродовж останніх трьох років компанія інвестувала в країну до 600 млн гривень. Nestlé в Україні та Молдові налічує понад 5500 працівників. Компанія має три виробничі майданчики (у Харкові, Львові та Торчині). Nestlé оголосила про плани збільшити інвестиції, спрямовані на розширення можливостей всіх трьох фабрик з метою впровадження передових технологій і розширення портфеля з конкретними продуктами, призначеними для експорту. Це особливо важливо для фабрики у Харкові, де Nestlé виробляє вермішель швидкого приготування і яка має стати європейським виробничим майданчиком цієї категорії продуктів.