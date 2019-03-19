Бренд GAPCHINSKA ініціює благодійний проект до Дня щастя

Щороку 20 березня з ініціативи ООН світ відзначає Міжнародний день щастя. Цей день покликаний нагадати, що прагнення бути щасливим — одна із найважливіших цілей та цінностей людини.

В Україні з цієї нагоди бренд GAPCHINSKA, постачальник щастя №1, ініціює благодійний проект "Янголи GAPCHINSKA у “Місті щасливих дітей”. Проект має на меті зібрати 20 тисяч гривень на забезпечення комфортного проживання малечі у дитячому будинку. Зараз там мешкає 30 хлопчиків та дівчат, які були покинуті батьками та пережили різні життєві негаразди.

Разом з GAPCHINSKA у День щастя кожен може стати янголом і допомогти дітям. Для цього достатньо пожертвувати комфортну суму на сайті Української біржі благодійності за посиланням: https://www.ubb.org.ua/uk/special/32/

Збір коштів на підтримку “Міста щасливих дітей” проходить до 20 квітня 2019 року. Після завершення проекта всі зібрані кошти перерахують на оплату комунальних послуг та оренду будинку, в якому мешкають діти.

“Бренд GAPCHINSKA це радість, щастя та турбота. Ми поєднали ці ключові цінності бренда в одному благодійному проекті і сподіваємось, що саме позитивні та добрі емоції буде відчувати кожен, хто долучиться до акції. В першу чергу, ми хочемо допомогти дітям. Вони заслуговують на підтримку та гарні умови для життя. Але для нас також важливо, аби кожен, хто робить внесок, відчував радість від своїх простих, але таких важливих дій. Ми запрошує всіх небайдужих долучитися до проекту і подарувати трішки щастя дітям. Для початку цієї акції ми обрали Міжнародний день щастя 20 березня. Це гарна нагода, щоб нагадати про важливе — на щастя заслуговує кожен з нас”, — коментує бренд-менеджер GAPCHINSKA Вікторія Борисова.

Це не перший благодійний проект від GAPCHINSKA. З 2015 по 2017 рік за підтримки бренда пройшла акція “Янголи WATSONS”. Тоді була створена серія магнітів з героями GAPCHINSKA, а на кошти, виручені у тому числі з їх продажу, — придбані оклюдери для дітей з хворим серцем, які згодом допомогли провести операції. У 2016 році бренд підтримав акцію H-Road від “Хюндай Мотор Україна”, що привертала увагу до відповідальності за кермом.