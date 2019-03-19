КОНФЕРЕНЦІЯ «БІЗНЕС І КОНФЛІКТИ 2019» РЕЙДЕРИ. КОНКУРЕНТИ. ТІНЬОВИЙ РИНОК

Захід проводять Асоціації професіоналів корпоративної безпеки України (АПКБУ) та ГО «Бізнес-Варта» за підтримки Sayenko Kharenko.

ДАТА І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ: 11 квітня 2019 року, 10:00–13:40

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: Hilton Kyiv (м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 30)

ПРОГРАМА ЗАХОДУ І КВИТКИ доступні за посиланням.

Програма Конференції «Бізнес і конфлікти 2019: Рейдери» передбачає дві основні сесії:

КОРПОРАТИВНІ КОНФЛІКТИ ТА РЕЙДЕРСЬКІ АТАКИ (модератор: Сергій Погребной, Партнер Sayenko Kharenko)

ІНСТРУМЕНТИ ЗАХИСТУ У КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТАХ (модератор: Ольга Матвіїва, Директор ГО «Бізнес-Варта»)

СЕРЕД СПІКЕРІВ ЗАХОДУ:

РУСЛАН ГРИЦИШИН, Засновник ТОВ «Павлоградзернопродукт»

ВАСИЛЬ ДОЦЕНКО, ТОВ «НЕСТ»

ОЛЬГА ОНІЩУК, Перший віце-президент Нотаріальної палати України

СЕРГІЙ ПОГРЕБНОЙ, Партнер Sayenko Kharenko

ВАЛЕРІЙ РОМАНСЬКИЙ, Генеральний директор КЗШВ «Столичний»

ГЕОРГІЙ САЖИНОВ, Власник Хорольського молококонсервного комбінату дитячих продуктів

РУСЛАН СИДОРОВИЧ, Народний депутат України

ДМИТРО СТОРОЖУК, Перший заступник Генерального прокурора

ОЛЕНА СУКМАНОВА, Перший заступник Міністра юстиції України

Під час конференції представники бізнесу поділяться власним досвідом захисту активів від рейдерських атак та розкажуть, яких помилок слід уникати, як можна запобігти чи максимально мінімізувати ризик рейдерських атак. На учасників чекають лише практичні кейси з перших вуст, відверті дискусії щодо надзвичайно наболілих і гострих тем та відкритий діалог з представниками правоохоронних відомств, суддями та народними депутатами.

Участь у конференції візьмуть власники бізнесу, керівники окремих підрозділів холдингів і корпорацій, служб безпеки і юридичних департаментів, народні депутати, судді Верховного Суду, представники силових відомств.