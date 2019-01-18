18–19 січня 2019 року ПАТ «Фармак» провів VII школу МРТ для радіологів із п’яти країн світу. Передовими знаннями та світовим досвідом в галузі магнітно-резонансних досліджень поділилися найкращі фахівці з України, Туреччини та Польщі.

«Підтримувати високий рівень знань і практики українських лікарів, відповідно до світових тенденцій і стандартів, – головна мета, яку реалізовує ПАТ "Фармак" у межах програми "Рівень" із 2010 року», – Володимир Костюк

Школа МРТ пройшла в межах проекту «Рівень», який реалізовує ПАТ «Фармак» із 2010 року. Головна мета програми – підтримувати високий рівень знань, безперервно вдосконалювати та якісно підвищувати професіоналізм українських лікарів і рівень вітчизняної медицини, спираючись на світовий досвід і сучасні тенденції та практики у сфері надання медичних послуг.



У межах програми за 8 років більш ніж 10000 лікарів підвищили рівень своїх знань, відвідавши тренінги й навчальні заходи, організовані «Фармак». Тільки за 2018 рік, у межах програми «Рівень», навчання пройшли понад 4000 фахівців з усієї України.

«За рівнем смертності Україна посідає 26 місце у світі, згідно з даними ООН за 2010–2015 роки основними причинами смерті в країні на сьогодні є хвороби системи кровообігу, новоутворення, суїцид і ДТП, ускладнення після операцій. Щорічно "Фармак" випускає більш ніж 20 нових лікарських препаратів, спрямованих на лікування та профілактику різних захворювань, зокрема й у тих, що входять до групи ризику для українців. Це складні генеричні лікарські препарати з доведеною ефективністю, які розроблені та виготовлені нашими співробітниками на найсучаснішому європейському обладнанні, що тільки може бути у фармацевтичній сфері. Ці лікарські препарати з однієї й тієї ж лінії, сертифікованої GMP, ідуть як в українські аптеки, так і в європейські, що ще раз доводить високу якість ліків, які ми випускаємо. І нам як фармацевтичній компанії дуже важливо, щоби медицина в країні залишалася на високому рівні і відповідала сучасним вимогам і потребам суспільства. Підтримувати високий рівень знань і практики українських лікарів відповідно до світових тенденцій і стандартів – наше головне завдання, яке системно реалізовує "Фармак" у межах програми "Рівень" із початку 2010 року. Держава в межах програм реімбурсації вибрала напрями, найважливіші для країни – це серцево-судинні захворювання, діабет ІІ рівня, бронхіальна астма. І забезпечує необхідними ліками українців, які їх потребують. Ми ж, у свою чергу, прагнемо, щоби лікарі, які працюють у цих та інших напрямах, змогли надати кваліфіковану допомогу, використовуючи знання й досвід, набуті на тренінгах, у межах нашої програми. У нинішньому світі передових технологій неможливо бути осторонь прогресу. Тому ми надаємо можливість проходити практику на сучасному обладнанні майбутнім лікарям і провізорам з семи вишів країни. І зі студентської лави не припиняємо допомагати їм удосконалювати свої знання та вміння. У 2018 році "Фармак" провів навчання для медиків у сфері акушерства та гінекології, анестезіології, хірургії, неврології, діабету, травматології. Із нових напрямів, які ми відкрили 2018 року, це – гастроентерологічні тренінги, школа небулайзерної терапії для педіатрів та навчання фельдшерів швидкої допомоги», – зауваживВолодимир Костюк, виконавчий директор ПАТ «Фармак».

Цьогорічна Школа МРТ «Фармак» була присвячена практичним аспектам застосування рентгенконтрастних препаратів у проведенні МРТ-досліджень, МРТ в онкогінекології, МРТ-діагностиці при ендометріозі та аденоміозі, МР-мамографії в комплексній діагностиці молочної залози, важливості клінічного мислення в радіологічній практиці та ін.

«Унікальність Школи – в отриманні насамперед практичних знань, які лікарі зможуть застосовувати в повсякденній роботі. Програма конференції розроблена з максимальним ухилом на практичність здобутих знань. Окрім практичного напряму, Школа також надихає лікарів розвиватися та самовдосконалюватися. А це життя та здоров’я пацієнтів», – зазначила Сусана Халілова, директор із маркетингу та продажів ПАТ «Фармак».

«Школа МРТ, та проект «Рівень» вцілому, – це інвестування у медичну спільноту України. Дуже важливо, що у Школі МРТ викладають зарубіжні лектори. Адже саме міжнародні фахівці будуть ділитися світовим досвідом та покращувати рівень медичної освіти українських лікарів», - сказала Тетяна Коба, радниця в.о. міністра охорони здоров'я України.

«Ми завжди раді допомогти та прийняти активну участь у таких школах. Кожний радіолог, який відвідав школу винесе з неї нову методу чи новий підхід, і таким чином покращить діагностику там, куди він повернеться», - відзначила Тетяна Ялинська, д. мед. н., Президент асоціації радіологів України.

Школа МРТ «Фармак» заснована у 2010 році. Перша Школа зібрала 60 учасників. З кожним роком їх кількість зростала. За період проведення слухачами Школи стали приблизно 1000 осіб. Окрім фахівців з України, школу відвідували представники з Білорусі та Казахстану.

ПАТ «Фармак» — український виробник лікарських засобів європейського рівня. Завдяки високій якості препаратів та інноваційному підходу у виробництві, ПАТ «Фармак» із 2010 року є лідером фармацевтичного ринку України (згідно структури маркетуючих організацій в кожному з періодів) *.

У портфелі компанії 220 продуктових досьє. Щорічно Компанія виводить на ринок до 20 нових препаратів.

Продукція ПАТ «Фармак» експортується до 20 країн світу. ПАТ «Фармак» отримав нагороду Import Export Award 2017, як найкращий експортер імпортер серед українських компаній.

ПАТ «Фармак» — єдиний фармвиробник, який увійшов до ТОП-100 платників податків**.

На підприємстві функціонують 19 виробничих ліній, що відповідають вимогам GMP. Впроваджена та постійно вдосконалюється фармацевтична система якості згідно з чинними регуляторними вимогами та відповідно до світових стандартів: ISO, GMP. Щороку компанія проходить приблизно 15 міжнародних інспекцій та перевірок.

ПАТ «Фармак» є лідером у постачанні лікарських засобів в Україні за програмою «Доступні ліки». З 23 молекул, на які розповсюджується програма, 8 є в портфелі «Фармак». Це 26 готових лікарських засобів, з яких 7 відшкодовуються повністю, 19 – частково.

У 2018 році ПАТ «Фармак» відкрив нове виробництво з виготовлення твердих лікарських засобів. Інвестиції склали - 20 млн євро. Після запуску нової дільниці з випуску твердих лікарських форм виробнича потужність ПАТ «Фармак» подвоїться та сягне 3 мільярдів одиниць продукції ТЛФ на рік. Також завдяки збільшенню виробництва створено майже 100 нових робочих місць.

У компанії працюють більш ніж 2500 осіб. Понад 80% управлінських вакансій закриваються власними кандидатами. ПАТ «Фармак» активно співпацює з шістьма провідними вузами України.

У компанії працюють 5 новітніх лабораторій. Власний лабораторно-технологічний комплекс R&D — науково-дослідний полігон для випробування нових і вдосконалення наявних технологій готових лікарських засобів. Лабораторії оснащені високотехнологічним обладнанням таких світових виробників, як Glatt, SBM, Urlinski, Belimed, De Ditrich, Gea, Sartorius, Malvern Instruments та ін.

З 2015 року в ПАТ «Фармак» працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент із виробництва АФІ) у м. Шостка. Його планова потужність становить 100 тонн субстанцій на рік.

За версією порталу «Економічна правда» у 2017 році ПАТ «Фармак» увійшло до топ-5 найінноваційніших компаній України. Журнали «Бізнес», «Фокус» назвали ПАТ «Фармак» одним із найкращих роботодавців серед українських компаній.

* за обсягами продажу лікарських засобів у грошовому вираженні, за даними Proxima Research

** дані Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України