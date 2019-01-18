Укргазбанк та НЕФКО підписали кредитну угоду щодо фінансування екопроектів

Програма з бюджетом EUR10 млн фінансуватиме проекти малих та середніх підприємств протягом семи років. НЕФКО підписала кредитну угоду з Укргазбанком на суму EUR5 млн, і ще EUR5 млн інвестує у програму Укргазбанк. Програма надаватиме кредитування для впровадження проектів відновлюваної енергетики на території всієї країни. Очікується, що фонди програми будуть повністю використані вже у першому кварталі 2019 р. “Це дуже важлива ініціатива для нашого банку, оскільки вона поєднує головні напрями нашої діяльності – «зелене фінансування» й фінансування малого та середнього бізнесу. Починаючи з 2016 року, коли Укргазбанк почав свій «зелений шлях», ми профінансували чверть «зелених» проектів в Україні. Спільна програма з НЕФКО дозволить нам розширити підтримку українських малих та середніх підприємств, які поділяють наше бажання досягти енергетичної незалежності України та протидіяти зміні клімату”, — зазначив під час підписання угоди Андрій Кравець, перший заступник Голови Правління Укргазбанку.

Укргазбанк вже зарекомендував себе на ринку у якості провідного Екобанку, який піклується про довкілля, фінансуючи проекти енергоефективності та енергозбереження. Перші екопроекти були реалізовані Укргазбанком у червні 2016 р., у 2017 р. за допомогою банку було введено більше 30% нових потужностей відновлюваних джерел електроенергії в Україні, у наступному році – понад 50%. Загалом Укргазбанком вже профінансовано понад 140 проектів у сфері чистої енергетики з використанням біопалива, гідроенергії, сонячної та вітряної енергії із загальною потужністю об’єктів 845 мегават.

Нещодавно Укргазбанк відзначився новими досягненнями у роботі з малим та середнім бізнесом. За 2018 р. обсяг кредитування, яке отримали представники МСБ, збільшився в 2,5 рази – до 5 млрд грн. Як зазначає Укргазбанк, спільна програма з НЕФКО дозволить розширити підтримку українських малих та середніх підприємств, які підтримують ідею досягнення Україною енергетичної незалежності та заходи з протидії зміні клімату.

У свою чергу Магнус Рістедт, виконавчий директор НЕФКО, зауважив: «НЕФКО співпрацює з банками з початку своєї присутності в Україні, з 2008 року, і ми дуже задоволені, що завдяки запуску спільної програми з Укргазбанком можемо посилити нашу роль у наданні кредитів МСП, які працюють в Україні в екологічній сфері. Укргазбанк — лідер у фінансуванні зелених інвестицій в Україні і має очевидні досягнення та досвід реалізації таких проектів, про що свідчить його кредитний портфель”.

НЕФКО є міжнародною організацією заснованою Скандинавськими країнами у 1990р. Вся діяльність НЕФКО зосереджена на генерації позитивного екологічного впливу. Компанія фінансує та впроваджує проекти пов’язані із запобіганням змінам клімату та збільшенням зелених інвестицій по всьому світі. Упродовж своєї діяльності НЕФКО профінансувала більш ніж 1000 малих та середніх проектів у приватному та державному секторах різних галузей економіки у 60 країнах.

Зараз НЕФКО кредитує ряд банків в основних країнах своєї діяльності у Східній Європі та підтримує впровадження проектів енергоефективності та відновлюваної енергетики в приватному секторі. Починаючи з 2008 р. НЕФКО надала кредитне фінансування трьом аналогічним програмам спільно з українськими банками, а також безпосередньо фінансувала інші проекти у сфері енергоефективності та відновлюваної енергії. Поточний портфель проектів НЕФКО в Україні налічує 140 проектів, що знаходяться на різних етапах реалізації.