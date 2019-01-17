Створення глобального альянсу між Volkswagen AG і Ford Motor Company

Гіганти автомобільної індустрії Ford і Volkswagen мають сильні позиції на ринку комерційних фургонів та пікапів в усьому світі.

Зокрема, до популярних авто брендів відноситься Ford Transit і Ford Ranger, а також моделі Volkswagen Transporter, VW Caddy та VW Amarok.

15 січня 2019 року Volkswagen AG і Ford Motor Company оголосили про перші офіційні домовленості у рамках широкого альянсу про співпрацю, який дозволить компаніям покращити обслуговування клієнтів та залишатися у лідерах в умовах стрімких змін у галузі.

Генеральний директор Volkswagen д-р Герберт Діс (Dr. Herbert Diess) та генеральний директор Ford Джим Хакет (Jim Hackett) підтвердили, що компанії планують розпочати розробку комерційних фургонів і середньорозмірних пікапів для ринків усього світу вже у 2022 році. Альянс стане стимулом для забезпечення високого рівня масштабності, ефективності та забезпечить доступ компаніям до унікальних можливостей і технологій. Крім того, компанії Volkswagen AG і Ford Motor Company підписали протокол про наміри дослідження можливостей для співпраці у сфері автономних транспортних засобів та електромобілів і вже почали вивчати перспективи у цьому напрямку.

Ось як прокоментував створення Альянсу Генеральний директор Volkswagen AG Герберт Діс: «Компанії Volkswagen і Ford будуть використовувати свої спільні ресурси та інновації, що є кроком вперед у якісному обслуговуванні мільйонів клієнтів з усього світу».

Керування Альянсом візьме на себе спеціальна комісія, яку очолять генеральні директори брендів, а до її складу увійдуть представники топ-менеджменту обох компаній. Важливо зауважити, що керування Альянсом не передбачає перехресного володіння активам обох компаній.

Співпраця у сфері комерційних фургонів та пікапів

Сукупні обсяги виробництва легких комерційних автомобілів обох компаній в усьому світі за 2018 рік склали приблизно 1,2 млн екземплярів, тож за умови збільшення обсягів виробництва ця співпраця може стати найбільш масштабною у галузі.

У рамках альянсу компанія Ford MC буде займатися розробкою і виготовленням середньорозмірних пікапів для обох компаній, вихід яких на ринок очікується у 2022 році. Volkswagen AG у своє чергу має намір взяти на себе розробку і випуск міського фургона.