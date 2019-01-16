Український нафтогазовий сектор в центрі уваги в Лондоні

Залишилося всього 2 тижні до Українського форуму з розвідки і видобутку природного газу, який відбудеться 29 січня 2019 року в Геологічному товаристві (Пікаділлі, Лондон). З

ахід проходитиме за офіційної підтримки та участі Національної інвестиційної ради при Президентові України, Асоціації газовидобувних компаній України, UkraineInvest та Посольства України у Великій Британії. Організатор — Strategy Council.

Для перегляду програми та реєстрації перейдіть за посиланням http://strategy-council.com/uk/events/ukrainskij-forum-z-rozvidki-i-vidobutku-prirodnogo-gazu/

Минулого місяця український уряд оголосив про старт Першого раунду міжнародних нафтогазових аукціонів з продажу дозволів на користування надрами через концесійні аукціони та тендери УРП.

— Дозволи на користування надрами 30 наземних нафтогазових ділянок виставляються на продаж через онлайн-аукціони. Перший раунд з 10 ділянок загальною площею 1,81 тис. кв. км в 6 областях був оголошений минулого місяця, і аукціони відбудуться 6 березня;

— Минулого місяця були схвалені й оголошені 12 конкурсів на укладення угод про розділ продукції (УРП) на розробку вуглеводневих родовищ на ділянках загальною площею понад 13 тис. кв. км;

— Крім того, до співпраці з державними нафтогазовими компаніями запрошуються міжнародні нафтосервіснї компанії в рамках контрактів на розширення видобутку для розробки виснажених зрілих родовищ і нетрадиційних формацій.

Форум дозволить нинішнім і потенційним стратегічним інвесторам і сервісним компаніям почути з перших вуст про ліцензійний раунд і зустрітися з ключовими посадовими особами і керівниками, залученими до процесу.

Останні новини форуму:

Наталія Бойко, заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України, підтверджує свою участь і намір висвітлити можливості, створювані УРП — процесом, в якому вона бере активну участь;

Владислава Магалецька, віце-президент компанії SigmaBleyzer Investment Group, також підтверджує свою участь. Восени ця американська інвестиційна компанія оголосила про створення IFUEL, фонду у розмірі $ 250 млн для інвестицій в український енергетичний сектор.

Вони приєднаються до:

Ключових чиновників, відповідальних за цей раунд ліцензування, включаючи Олега Кирилюка, в. о. голови Державної геологічної служби, Ольгу Бєлькову, заступника голови паливно-енергетичного комітету Верховної Ради України, Юлію Ковалів, голову Офісу Національної інвестиційної ради, та Івана Юрика, заступника голови правління UkraineInvest;

Керівників низки провідних енергетичних компаній України, таких як голова правління і генеральний директор УГВ Олег Прохоренко, виконавчий директор Асоціації газовидобувників України Роман Опімах, президент Arawak Energy Алістер Макбейн, генеральний директор Полтавської газонафтової компанії Віктор Гладун, голова правління НАК "Надра України" Ярослав Климович і президент Refraction Asset Management Майкл Юркович;

Відомих міжнародних аналітиків і коментаторів у галузі розвідки і видобутку енергоносіїв, у тому числі, Джайєша Пармара (Baringa Partners), Метью Монтеверде (Argus Media), Віталія Радченка (CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang), Анни Гальцової (IHS Markit), Саймона Пірані з Оксфордського інституту енергетичних досліджень і Чарльза Хьюлетта (Lynx Information Systems).

Не пропустіть цю подію цього місяця в Лондоні, щоб дізнатись про безпрецедентні можливості, що відкриваються в секторі видобутку вуглеводнів України.