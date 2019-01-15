Kyiv Logistics School: Підсумки Logistics Winter Camp

Серед учасників Logistics Winter Camp - представники таких компаній як Mondeliz Ukraine, Ласунка, Оліяр, Клуб Сиру, Джон Дір Україна, Milkalliance, Здраво, CoreTeka, ЖЕФКО Україна, Укрпошта, ZAMMLER GROUP, DSV, Logistics Сenter, Quantum International, Capital Group, Denka Logistics, ASB consulting, Vegas, Capital Times, Світ Тепла, Ельфа лабораторія, КАРГІЛЛ ЕНІМАЛ НУТРІШН, Вектор Фан Том, Планета Пластик, Люстдорф, ФР. Мейерс ЗОН, Звенигора, TITAN MACHINERY UKRAINE, EXIST.UA, Селдико-УКРАЇНА, SOVTES, ЛОГІСТІК ЮКРЕЙН, Partner Trade, і багато ін.

Всього в заході взяли участь близько 150 фахівців логістичної галузі та власників компаній.

Основне завдання логістичного табору - дати конкретні відповіді на хвилюючі питання. Готуючи Logistics Winter Camp, організатори відстежували актуальні тенденції ринку, робили зріз «наболілих» тим, збирали запитання від потенційної аудиторії - все, щоб учасники отримали максимум корисної інформації.

Під час Logistics Winter Camp реалізовано 12 тематичних потоків, 5 теле-мостів (Ірландія, Німеччина, США (2), Росія), 2 трансформаційні гри, круглі столи, на яких була можливість обговорити свої завдання як з учасниками, так і з експертами, благодійний ярмарок дитячих робіт від Чернівецького дитячого будинку і надихаючі історії успіху від лідерів ринку логістики і SCM.

Учасники заходу обговорювали найактуальніші теми, серед яких: тренди майбутнього в Supply Chain Management, побудова ефективної системи KPI на підприємстві. Ксенія Валієва, експерт в управлінні ланцюгами постачання і в проектному менеджменті, поділилася 3мя «золотими правилами», яким повинна підкорятися система KPI: прозорість і логічність; простота обчислення, автоматизація; не більше 3-х KPI для одного співробітника.

Спікери блоків «KPI та мотивація персоналу» і «Аутстафінг та аутсорсинг в логістиці. Тренди ринку праці, IT-інструменти для роботи з персоналом, ситуація з міграцією» поділилися досвідом застосування системи показників ефективності для кожного з підрозділів логістичної бізнес-моделі, розповіли про розвиток і мотивацію співробітників і про ефективні технології в логістиці.

Також піднімалася проблематика залучення інвестицій в інфраструктурні проекти: особливості інфраструктурних проектів, які вимоги до компанії, інструменти залучення капіталу, яка різниця і вигоди при використанні позикових ресурсів і вкладення в капітал, огляд пропозицій на ринку фінансування, динаміка і тренди ринку, практика залучення фінансування.

Обговорювали логістичні моделі виробничих підприємств і підприємств сфери обслуговування, внутрішньої виробничої логістики та основні засади їх взаємодії, особливості складської логістики в потоці створення цінностей і усталених парадигмах.

Теми про клієнтський сервіс, вплив діджіталізаціі на формування бізнес стратегії і як балансувати між трьома китами: Ціна, Термін, Якість, були одними з найбільш обговорюваних.

Учасники та експерти поспілкувалися про управління проектами в логістиці та страхування ризиків логістичних компаній: хто і за що несе відповідальність, в чому особливість страхування вантажів, як убезпечити себе і свій бізнес від втрат.

Під час воркшопу з логістики в агросфері спікери розповіли про тонкощі організації логістики в агросекторі, про впровадження інформаційної системи на базі 1С для кількісно-якісного обліку зерна на елеваторах, про основні проблеми і вирішення при організації закупівлі сільськогосподарської техніки з США і Європи (огляд ринку України, основні питання аграріїв, драйвери зростання, покрокова інструкція та інструменти, покупка в один клік і реальні кейси).

Деталі виступів і подробиці заходу - на сторінці KLS у Facebook.

Logistics Winter Camp успішно завершив свою роботу, зібравши в цей раз багато нових експертів, партнерів, учасників та просто вже старих добрих друзів!

Коротка довідка про KLS

Kyiv Logistics School

Створена з метою підготовки висококваліфікованих фахівців і управлінців в сфері логістики, а також як майданчик для обміну знаннями, технологіями, інструментами і як лабораторія для тестування інноваційних рішень галузевої логістики та логістичних операторів ринку. Засновник школи – Віра Добачевська.