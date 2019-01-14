Третя спеціалізована (розширена) програма про системну побудову корпоративної безпеки

Шановні колеги! В сучасних умовах роль корпоративної безпеки в забезпеченні життєздатності та успішного розвитку бізнесу є надважливою.

Корпоративна безпека охоплює питання економічної, інформаційної, кадрової, технічної, юридичної безпеки тощо. Наразі особливо актуальними є питання кібербезпеки, корпоративної розвідки, комплаєнс, форензік та особистої безпеки топ-менеджменту.

Кожна компанія має власне бачення та пріоритети організації корпоративної безпеки, проте одне залишається очевидним – керівник корпоративної безпеки повинен мати спеціальні знання та вміння, що носять комплексний характер, для ефективного забезпечення безпеки бізнесу.

ГО «Асоціація професіоналів корпоративної безпеки» запрошує вас взяти участь в третьому розширеному спеціалізованому навчальному курсі «Керівник корпоративної безпеки».

Курс триватиме 9 днів (3 модулі по 3 дні [09:30 - 17:30]) та залучить 35 доповідачів, в тому числі, іноземних спеціалістів, які поділяться практичними кейсами та досвідом з найважливіших аспектів корпоративної безпеки.

Курс дозволить структурувати знання керівників корпоративної безпеки, обмінятися досвідом та, на прикладі практичних кейсів, інтегрувати процеси корпоративної безпеки до процесів корпоративного управління.

Аудиторія програми: члени спостережних рад, члени ради директорів, керівники окремих підрозділів холдингів та корпорацій, керівники служб безпеки, керівники юридичних департаментів, форензік та комплаєнс офіцери.

Структура програми:

І Модуль (14-16.02.2019)– Служба безпеки в системі корпоративного управління; Захист інформації, Кібербезпека.

ІІ Модуль (14-16.03.2019) – Корпоративна розвідка; Форензік, Боротьба із шахрайством; Міжнародні стандарти та досвід в сфері безпеки.

ІІІ Модуль (18-20.04.2019) – Кризові комунікації і переговори, Кадрова безпека; Правова безпека, Безпека Держави; Інновації і технології в сфері безпеки.

Старт програми: 14 лютого 2019 року

Для вступу потрібно заповнити аплікаційну форму.

Місце проведення: Бізнес Конференц Хол “Inveria”, вул. Володимирська, 49а

Вартість програми: 17000 грн.

Для членів АПКБУ - 12750 грн.

Для представників Партнерів – 15300 грн.

Кількість місць обмежена. Підтвердженням реєстрації є виставлений рахунок.

Захід відбуватиметься за підтримки: ACC, ASIS Україна, ПАКУ, Sayenko Kharenko та YouControl.

Слухачам, що відвідали курс по рекомендації журналу "Бізнес" - знижка 10%.