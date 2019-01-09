Forum Digital: як уже сьогодні цифрові інструменти змінюють світ і ваш бізнес

Кілька років поспіль у Києві та в регіонах торговельний майданчик Zakupki.Prom.ua з успіхом проводив Всеукраїнський Forum Zakupki – один із найбільших івентів, присвячених державним і комерційним закупівлям. Цього року оновлений формат заходу виходить за межі успішних онлайн покупок і продажів. І пропонує бізнесу розібратися, без яких цифрових інструментів є неможливим перехід їхніх компаній із сьогодні в завтра. Використання CRM/ERP-систем, хмарні рішення, Big Data, електронний документообіг та закупівлі – необхідна умова для конкурентоспроможності компанії.
Forum Digital: цифрові інструменти для бізнесу розповість про те, як технології допомагають стати ефективніше. Форум відбудеться 6-го лютого в Києві в Pochayna Event Hall. Однак всі бажаючі зможуть приєднатися до нього і в онлайн-форматі. Захід транслюватиметься на всю Україну.
Вам необхідно на Форум, якщо ваша компанія:
- вже почала цифровизацию і цікавиться найкращими практиками;
- активно використовує діджитал-інструменти і хоче "тримати руку на пульсі" нових технологій;
- тільки замислюється про використання цифрових сервісів і не знає, з чого почати.
Понад 15 спікерів поділяться унікальним досвідом використання інноваційних технологій в їхніх компаніях. У доповідях - тільки інструменти, що працюють, успішні кейси та практичні поради.
Учасники форуму дізнаються про переваги цифрових сервісів для бізнесу:
- як уникнути типових помилок при впровадженні інноваційних інструментів,
- чим корисні Big Data і як їх захистити,
- які зміни очікують діджитал у найближчому майбутньому.
Також можна буде особисто поспілкуватися з експертами і отримати пораду чи консультацію.
Серед спікерів Forum Digital:
Микола Палієнко – співзасновник і генеральний директор групи компаній EVO
Владислав Чечоткін – засновник інтернет-магазину Rozetka.ua
В'ячеслав Климов – співвласник компанії «Нова Пошта»
Андрій Длігач – генеральний директор групи компаній Advanter Group
Давид Браун – засновник і керівник Templatemonster
Оксана Леонова – віце-президент, керівник напряму Digital “Альфа-Банк Україна”
Оксана Ферчук – керівник торговельного майданчика Zakupki.Prom.ua
Олександр Ніколенко – заступник голови правління "ТАСкомбанк"
Тарас Берчак – в.о. Digital директора компанії "Київстар"
Про організатора:
Zakupki.Prom.ua – торговельний майданчик, проект бізнес-напряму компанії EVO, учасник системи публічних електронних закупівель ProZorro і системи електронних державних торгів ProZorro.Продажі. На майданчику бізнес може працювати в декількох напрямах - як постачальник брати участь в державних і комерційних закупівлях, як покупець подавати свої пропозиції в державних торгах і як замовник закуповувати товари і послуги для власних потреб.