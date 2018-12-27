Компанія Schaeffler готова до майбутнього

Які можливості пропонує своїм клієнтам виробник підшипників, що поступово оцифровує свою продукцію? Як саме впровадження Індустрії 4.0 може створювати конкурентні переваги?

Впродовж останніх декількох років поряд з IT-компаніями почали впроваджувати рішення Індустрії 4.0 у виробництво своєї продукції і так звані підприємства “старої економіки”. До таких підприємств належить і Schaeffler. Завдяки послідовній реалізації програми цифрової трансформації компанія доводить, що навіть такі величезні концерни і підприємства старої економіки, як Schaeffler, можуть перетворитися на конкурентного і впливового гравця на ринку цифрових технологій.

Програма цифрових технологій

Компанія Schaeffler розробила стратегію переходу до цифрових технологій під назвою “Програма цифрових технологій”, або “Digitale Agenda”, що являє собою комплексну ініціативу з підготовки до наступних етапів цифрової трансформації виробництва та бізнесу. Дана програма охоплює чотири напрямки: продукція та послуги; обладнання і технологічні процеси; аналіз та моделювання, а також досвід користувачів і споживча цінність. Мета цієї стратегії — поширення цифрових технологій у групі компаній Schaeffler, а також підвищення рівня професіоналізму в даній сфері.

Від ІТ-інфраструктуридо нового напрямку діяльності у бізнесі

Головне завдання Schaeffler полягало в тому, щоб спочатку забезпечити вирішення питання збереження та обробки даних. Як результат маємо створення багаторівневої ІТ-інфраструктури Schaeffler Smart EcoSystem, яка одночасно поєднує мехатроніку, сенсорну техніку, інформаційні технології та програмне забезпечення. Починаючи з 2014 р. у межах “Програми цифрових технологій” у компанії Schaeffler почали виникати мехатронні компоненти, так звані інструменти, оснащені сенсорними елементами, приводними механізмами, пристроями управління та програмним забезпеченням, котрі уможливлюють впровадження новітніх функцій та бізнес-моделей.

Оптимізація процесів та підвищення продуктивності завдяки рішенням 4.0

Schaeffler пропонує виробникам оригінального обладнання, операторам заводів та підприємствам з технічного обслуговування спеціальні “Пакети рішень для “Індустрії 4.0”. Ці рішення, що мають гнучку, з можливістю зміни масштабу архітектуру, дозволяють підвищити експлуатаційну готовність обладнання та оптимізувати виробничі процеси. Система Schaeffler Smart EcoSystem використовується в даних пакетах рішень в якості ІТ-інфраструктури для інтеграції смарт-компонентів, ефективних інструментів візуалізації, аналітики, а також цифрових сервісів.

Знаковий для компанії проект, про який ідеться нижче, показує, що “Пакети рішень для “Індустрії 4.0” від компанії Schaeffler з модульною архітектурою на основі сенсорних датчиків, мехатроніки та цифрових сервісів спеціально адаптовані для ефективного використання в управлінні приводною технікою, логістикою та комунальною інфраструктурою.

Електродвигуниз підключенням до хмарних сховищ даних

Нідерландська компанія, яка спеціалізується на технічному обслуговуванні промислових об’єктів, оснащує устаткування своїх замовників пристроями SmartChecks, що дозволяє відмовитися від періодичних вимірів в офлайн-режимі, натомість шляхом безперервного онлайн-моніторингу оптимізувати контроль технічного стану обладнання. Завдяки прив’язці до хмарного сховища даних компанії Schaeffler провайдер може використовувати цифровий сервіс “Аналізатор стану”, або “ConditionAnalyzer”, котрий здійснює автоматичну діагностику стану обладнання і передає ці дані у вигляді звичайних текстових повідомлень. Завдяки багаторічним напрацюванням та ноу-хау інженерів компанії Schaeffler у сфері вібродіагностики та виробництва підшипників, котрі акумульовані в алгоритмах сервісу “ConditionAnalyzer”, став можливим масштабний аналіз вихідних сигналів з функцією розпізнавання образів. Дана розробка дозволяє запобігти механічним пошкодженням під час роботи електродвигунів. Для постачальників послуг технічного обслуговування перехід на цифровий сервіс з пристроями SmartChecks означає меншу кількість виїздів на виклики клієнтів, завчасне планування робіт з технічного обслуговування, внаслідок чого підвищується ефективність роботи та експлуатаційна готовність обладнання замовника.

Цифрові технології та залізничні рейки

Зараз світ становить глобальну цифрову мережу, що в подальшому буде розвинута ще краще. З’являться галузі, що отримуватимуть вигоду від таких змін, і компанія Schaeffler готується до цього. В Schaeffler розробили декілька ініціатив, що стосуються залізничного транспорту (Rail 4.0), вітроенергетики (Wind 4.0) та промислової автоматизації (Industrial Automation). Дані ініціативи спрямовані на виготовлення інтелектуальної продукції, роботу з великим масивом даних, їх генерування, аналіз та зберігання за допомогою хмарних технологій. Використання систем контролю для профілактики збоїв вже стало стандартом. Розробники та інженери Schaeffler постійно працюють над створенням практичних рішень.

Компанія Schaeffler представлена на ринку України з 2004 р. Як постачальник комплектуючих для автомобілебудування та промисловості Schaeffler також підтримує своїх клієнтів у створенні конкурентних переваг за допомогою додатків Industrie 4.0. Така спів­праця стосується здебільшого частини українського ринку в сфері обслуговування, наприклад, моніторингу стану обладнання та супровідних технічних консультацій.

Індустрія 4.0 – приклади успішної реалізації в Schaeffler

Інтелектуальні підшипники VarioSense, що виготовляються компанією Schaeffler, використовуються в усе нових і нових сферах: від малих та середніх промислових агрегатів (насоси, двигуни, вентилятори, редуктори кондиціонерів і холодильного обладнання) до великогабаритної побутової техніки. Наприклад, затримка роботи розвідувального обладнання на газових родовищах, наф­тохімічних установок та сталеливарних комбінатів на Далекому Сході, в Сибіру чи на Уралі тягнула б за собою надзвичайно великі витрати. Але за допомогою інтелектуальних технологій компанії Schaeffler підприємства-оператори можуть знизити так звану загальну вартість володіння обладнанням шляхом точного визначення реального експлуатаційного терміну і його належного використання.

Прикладом нового контуру управління є датчики, що встановлюються на каретках лінійних направляючих системи Schaeffler DuraSense, які здатні реєструвати вихідні шумові коливання, що надходять від корпусу. За допомогою отриманих даних аналізується стан змазки лінійних направляючих, після чого через мікроблок управління на підключений змащувальний пристрій Concept8 подаються команди про нанесення змащувальної рідини. Ця новітня схема управління забезпечує автоматичне змащування в найточнішій відповідності до потреб обладнання, що значно збільшує експлуатаційний термін лінійних осей.

Для шпинделів металообробних верстатів інженери-розробники Schaeffler створили блок сенсорних датчиків SpindleSense, що забезпечує високоточне вимірювання та розрахунок зміщення у просторі. За допомогою запропонованої моделі можна відстежувати, контролювати і регулювати механічне навантаження на шпиндельні підшипники. Окрім того, можна використовувати профіль “Spindellagerlast über der Zeit” (“Навантаження на шпиндельний підшипник впродовж часу”), який дозволяє оптимізувати програми числового управління таким чином, щоб реальний експлуатаційний термін шпинделя в середньому відповідав часу його роботи.

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