Новорічний шопінг: українці купляють більше побутової техніки та книг

Порівняно з минулим роком, покупки побутової техніки виросли на 30%, книг- на 10-15%. Про це свідчать дані групи логістичних компаній ZAMMLER – однієї з найбільших українських логістичних компаній, серед послуг якої – фулфілмент, забезпечення логістики для інтернет-магазинів.

«В передноворічний період на наших складських комплексах ми обробляємо на 30-40% більше товару, ніж у звичайному режимі. В цьому році бачимо тенденцію до значного збільшення відвантажень побутової техніки та книг. Зросла частка інтренет-замовлень – по кількості заявок чітко простежуємо, що українці з кожним роком здійснюють все більше інтернет-покупок. Це підтверджують і дані експертів, згідно з якими близько 7 млн. українців активно займаються інтернет-шопінгом. Разом із тим, кількість повернень залишається досить низькою, на рівні 0,9-1 %, та не відрізняється від відповідного показника в звичайний період», — розповідає Євгенія Береза, керівник проекту фулфілмент ZAMMLER.

На кількість повернень, якість комплектації товару, швидкість обробки замовлень та доставки безпосередньо впливає автоматизація процесів, максимальне виключення людського фактору в роботі логістичного оператора та завчасне планування. Особливо це актуально в передноворічний період, коли зростає навантаження.

«В передноворічний період наші складські комплекси загальною площею 75 тис. м2 перетворюються на постійно діючий безперебійний механізм. Персонал (понад 300 людей) перейшов на посилений режим роботи у дві зміни – з 9 до 00. На обробку та збір одного замовлення йде від 8 до 11 хв.», — зазначає Євгенія Береза.

Всі замовлення потрапляють до ZAMMLER у вигляді заявок та завантажуються до системи управління складом. Програма вказує працівнику із чого складається замовлення, де саме на складі знаходиться потрібний товар, будує маршрут як оптимально швидко до нього дібратись. Кожній одиниці товару присвоєний унікальний штрих-код, який сканується при зборі та комплектації замовлення. Якщо замовлення укомплектоване не повністю, система видасть помилку і повідомить чого не вистачає.

«Зізнаюсь, в передноворічний період ми особливо прискіпливо ставимось до точності процесів, адже навантаження досить велике. В той же час, ми розуміємо, що кожне замовлення це, як правило, подарунок на свята, а значить, на нас лежить відповідальність за людські емоції, за здійснення бажань. Тому надважливо, щоб товар був зібраний якісно і доставлений вчасно», — розповідає Євгенія Береза.

Готове до відправлення замовлення зі складу логістичної компанії передається кур’єрській службі, яка має доставити його безпосередньо покупцеві. І тут теж важливо, щоб не виникло затримок.

«Ми заздалегідь надаємо транспортним операторам, з якими працюємо, всю інформацію про кількість товару, який будемо відвантажувати. Звичайно, зі збільшенням відвантажень, прямо пропорційно збільшуємо і кількість необхідного транспорту, змінюємо графік забору вантажів. Це дозволяє уникнути черг на складах і доставити товар вчасно, без втрат для наших клієнтів та зіпсованого настрою для кінцевого споживача», — пояснюють у ZAMMLER.

Загалом, зазначають в компанії, якщо українці приступають до новорічних покупок в грудні, то в логістів передсвятковий сезон починається ще в жовтні: планується робота персоналу, резервуються складські площі, зіставляються графіки прийому і відвантажень товарів. Все це, в результаті, гарантує вчасну доставку новорічних подарунків під ялинки українців.

Купівельна активність українців, як правило, триває до середини січня. Загалом, згідно даних опитування Picodi, в цьому році на підготовку до новорічних свят українці готові витратити 8957 гривень, із них 3183 грн. – на подарунки, 3104 грн. на їжу та 2640 – на одяг. Серед подарунків, які готові робити, лідирують іграшки, солодощі, електроніка, косметика, одяг, парфуми та аксесуари. Натомість ті ж іграшки та солодощі отримати в подарунок українці б хотіли найменше, а серед найбажаніших подарунків – електроніка, гроші, побутова техніка та подорожі.