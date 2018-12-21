МакДональдз запускає в Україні сервіс швидкої доставки McDelivery в партнерстві з Glovo

Київ, 21 грудня 2018 року – У Києві запрацював сервіс доставки McDelivery від МакДональдз, який реалізується у партнерстві з одним із найдинамічніших стартапів у світі – Glovo.

Замовлення страв із МакДональдз можна зробити онлайн або у безкоштовному додатку Glovo на Android або iOS.

З кожним роком зі зростанням швидкості життя час стає найціннішим ресурсом. Саме тому обсяг інтернет-замовлень доставки продуктів харчування у світі стрімко зростає і, як очікується, зросте на 280% протягом наступних 7 років з 79 млрд дол. у 2018 р. до 303 млрд дол. у 2025 р.*

МакДональдз, керуючись стратегією задоволення потреб відвідувачів і постійного розширення доступності своєї продукції, пропонує послугу з доставки продуктів McDelivery спільно зі стартапом Glovo, який у жовтні цього року вийшов на український ринок. Мета Glovo – зробити все миттєво досяжним для мешканців міста та забезпечити швидку доставку замовлень.

Гжегож Хмелярський, генеральний директор компанії МакДональдз в Україні: «Новий сервіс McDelivery відповідає одному з найчастіших побажань наших клієнтів і нашому прагненню зробити життя відвідувачів простішим і зручнішим, надати можливість насолоджуватися улюбленими стравами поза межами ресторану. Запроваджуючи McDelivery, сьогодні ми виходимо на новий рівень доступності для наших клієнтів. Тепер вони зможуть замовляти наше меню, не виходячи з дому, офісу тощо. Опираючись на досвід співпраці МакДональдз з Glovo в інших країнах, ми знаємо, що наш партнер розуміє високі стандарти МакДональдз і дотримуватиметься їх».

Тепер усі продукти МакДональдз, окрім морозива «Ріжок», доступні в додатку Glovo. Будь-яке замовлення буде виконане гловером з 10:00 до 23:00, 7 днів на тиждень. На сьогодні доставка McDelivery доступна в Шевченківському, Печерському та Солом’янському районах Києва. Протягом першого кварталу 2019 року Glovo планує охопити всі київські райони, а регіони України – до кінця 2019 року.

«Сервіс Glovo працює у 21 країні світу, і він довів свою здатність швидко, надійно та ефективно доставляти будь-що, у тому числі і їжу. За три місяці ми вже доставили більше 50 000 продуктів українцям. Ми цінуємо наших партнерів, оскільки разом можемо дати більше можливостей нашому споживачу отримувати все, що він бажає, повертаючи йому найцінніше – час. Знаючи, наскільки вимогливим до якості є МакДональдз, особливо коли справа доходить до операційної діяльності, ми пишаємося тим, що компанія обрала нас партнером доставки на українському ринку», – коментує Утсав Аґарваль, директор з регіонального розвитку Glovo.

Про МакДональдз

МакДональдз в Україні є лідером у галузі ресторанів швидкого обслуговування в Україні. Перший заклад МакДональдз в Україні було відкрито 24 травня 1997 року у Києві. МакДональдз – один із найбільших іноземних інвесторів в Україні: компанія вклала у розвиток мережі та інфраструктури понад 250 млн доларів. На сьогодні в Україні працює 86 закладів МакДональдз у 19 містах України (грудень 2018 р.).

Про Glovo

Glovo – додаток нового покоління, який дозволяє купувати, отримувати та відправляти будь-який продукт вагою до 9 кг ваги та з параметрами до 40x40x30 см у межах міста за лічені хвилини. Glovo заснований у Барселоні в 2015 році. З того часу сервіс запустили у 79 містах світу та 21 країні. В усьому світі він охоплює понад 2,5 млн користувачів і 10 000 асоційованих партнерів. Понад 20 млн замовлень доставляється щорічно через Glovo. В Україні Glovo розпочав свою роботу на початку жовтня 2018 року.