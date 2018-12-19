МЕГАБАНК увеличивает уставной капитал

Главным пунктом повестки дня собрания акционеров АО "МЕГАБАНК" был вопрос о дополнительной эмиссии акций и увеличении акционерами уставного капитала банка на 215 млн. грн. Данное решение было поддержано и принято единогласно всеми акционерами.
Кроме того, учитывая высокий уровень доверия между акционерами банка, в повестку дня собрания был внесен вопрос о неиспользовании преимущественного права акционерами при проведении эмиссии. Голосование по этому вопросу получило единодушную поддержку акционеров. Это даст возможность ускорить процесс проведения эмиссии и укрепит позиции АО "МЕГАБАНК" на финансовом рынке.
МЕГАБАНК работает в Украине уже 28 лет. Банк обслуживает около 600 тысяч клиентов в 168 отделениях. Среди акционеров банка – зарубежные финансовые организации развития, такие как Европейский банк реконструкции и развития, Немецкий государственный банк KfW, Международная финансовая корпорация.