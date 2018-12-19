Семінар «СЛУЖБА БЕЗПЕКИ VS ЮРИДИЧНА СЛУЖБА. Скандали, інтриги, розслідування».

Асоціація професіоналів корпоративної безпеки України запрошує вас взяти участь у семінарі «СЛУЖБА БЕЗПЕКИ VS ЮРИДИЧНА СЛУЖБА. Скандали, інтриги, розслідування».

Дата: 7 лютого 2019 року

Час проведення: 09:30-13:30

Місце проведення: Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska, вул. Велика Васильківська,55

ДОПОВІДАЧІ:

Іван Герасимович , директор з ризиків та безпеки, Смарт-Холдинг;

, директор з ризиків та безпеки, Смарт-Холдинг; Юрій Бортнійчук , керівник безпеки, Нова Пошта;

, керівник безпеки, Нова Пошта; Сергій Коломієць , директор з безпеки, Конті;

, директор з безпеки, Конті; Дмитро Таранчук , директор з правових питань, Фармак;

, директор з правових питань, Фармак; Михайло Третьяков , начальник управління правового забезпечення, Група компаній «SOCAR Україна»;

, начальник управління правового забезпечення, Група компаній «SOCAR Україна»; Олександр Петриченко, керівник юридичного департаменту, New Products Group.

Скачати детальну програму семінару.

До участі в семінарі запрошуються: керівники служб безпеки підприємств, керівники комітетів з корпоративної безпеки акціонерних та холдингових компаній, члени спостережних рад, відповідальних за корпоративну безпеку, керівники юридичних департаментів, експерти ринку корпоративної безпеки, директори компаній, що надають послуги на ринку приватної безпеки, представники правоохоронних органів, власники бізнесу та топ-менеджери.

Семінар відбудеться за підтримки Sayenko Kharenko та відділення ASIS в Україні.

Інформаційна підтримка: видавництво «Юридична Практика»

Медіа підтримка: журнал «Бізнес»

Участь в семінарі: безкоштовно, за умови попередньої реєстрації (підтвердженої листом на Вашу пошту) до 5 лютого 2019 року. Реєстрація. В зв'язку з обмеженою кількістю місць, організатори залишають за собою право відмовити в реєстрації.

За додатковою інформацією щодо семінару просимо звертатися за телефоном +38 050 410 42 93 або за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. . Контактна особа - Андрій Манорик.