Авто Лідер 2019: підсумки. Яку автоновинку визнано кращою?

Які автомобілі перемогли в голосуванні, і хто, на думку найбільшої аудиторії автолюбителів, гідний титулу «Абсолютного Авто Лідера 2019»?

У п'ятницю, 7 грудня, на спеціальній церемонії в Києві були оголошені імена переможців національної премії «Авто Лідер 2019».

Протягом місяця українці голосували за своїх фаворитів і жар пристрастей часом сягав піку — титул Абсолютного Авто Лідера став відомий буквально в останній момент. За підсумками премії своїх фаворитів серед 59 новинок підтримало 100 000+ українців. А повний список переможців у номінаціях виглядає так:

«Автомобілі для міста» — MINI Cooper S F56

«Автомобілі для сім'ї» — Volkswagen Polo

«Автомобілі для ділових людей» — Audi A6

«Автомобілі представницького класу» — Audi A8

«Субкомпактні SUV» — Nissan Juke

«Компактні SUV» — Volvo XC40

«Середньорозмірні SUV» — Volkswagen Tiguan Allspace

«Великі SUV» — Toyota Land Cruiser Prado

«Електромобілі та гібриди» — BMW i8 Coupe

«Вени і мінівени» — Mercedes-Benz Sprinter

У спеціальних номінаціях переможців визначають запрошені експерти. А титул «Абсолютного Авто Лідера 2019» традиційно присуджується автомобілю, який набрав найбільшу кількість голосів серед усіх номінантів.

Головний редактор і автомобільний експерт AUTO.RIA Юрій Боднарчук визначив авто з оптимальним співвідношенням ціни і якості — ним став Renault Duster.

Дизайнер Максим Шкіндер, за плечима якого досвід співпраці зі Skoda і McLaren, вибирав кращий дизайн. У своєму виборі експерт схилився до BMW i8 Roadster.

А завідувач лабораторією швидкісних автомобілів ХНАДУ Олександр Чернишов назвав новинку з кращими технологічними рішеннями — цього року таким авто став Audi Q8.

У впертій боротьбі, яка тривала до останнього моменту, українці все-таки вибрали краще авто серед усіх переможців номінацій. Титул Абсолютного Авто Лідера 2019 підкорився Toyota Land Cruiser Prado.

Нагадаємо, що всі бажаючі могли віддати свій голос за кращі автомобілі з представлених в Україні протягом року. Відповідно до європейської класифікації, всі учасники були розділені на 10 номінацій, у кожній з яких і проходило змагання за звання Авто Лідера.

Отже, герої названі, а нагороди вручені. Попереду — новий 2019 рік, в якому нас чекають нові амбіції виробників. Зовсім скоро автолюбителі знову приступлять до своїх приємних обов'язків журі. «Авто Лідер 2020» is coming...