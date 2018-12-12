Кока-Кола запустила нову виробничу лінію

12 грудня, 2018, Київ — Компанія «Кока-Кола Беверіджиз Україна» запустила нову лінію з виробництва продукції в ПЕТ-пляшках на заводі в Київській області.

Виробнича потужність лінії складає 42 000 пляшок на годину. Проект було реалізовано за 2,5 місяці, обсяг інвестицій у проект склав 10,5 млн євро.

Сьогодні на заводі працює 12 ліній сумарною виробничою потужністю понад 100 млн юніт кейсів* продукції на рік.

Нова лінія оснащена високотехнологічним обладнання, що дозволяє контролювати всі параметри якості в автоматизованому режимі і забезпечувати наших споживачів продукцією найвищої якості.

Про Кока-Кола Беверіджиз Україна

«Кока-Кола Беверіджиз Україна» — лідер українського ринку безалкогольних напоїв, офіційний ботлер The Coca-Cola Company. «Кока-Кола Беверіджиз Україна» виробляє широкий вибір безалкогольних напоїв у різних категоріях: солодкі газовані напої, соки, вода, енергетичні напої та холодні чаї. Виробничі потужності компанії розташовані в Київський області. Компанія дотримується принципів сталого розвитку з метою створення цінностей для свого бізнесу і для суспільства. Ця політика передбачає задоволення потреб споживачів у виборі безалкогольних напоїв, заохочення відкритих робочих стосунків, ведення бізнесу в умовах дбайливого ставлення до навколишнього середовища та здійснення вагомих внесків у соціально-економічний розвиток місцевих громад. Для отримання більш детальної інформації завітайте на http://www.coca-colahellenic.com.ua.

За додатковою інформацією звертайтеся: Менеджер із зовнішніх комунікацій ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна» Наталія Нікітіна, тел. +38 (044) 490-07-07, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.