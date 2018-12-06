4 грудня відбувся ІІІ Міжнародний форум корпоративних директорів

Незалежні наглядові ради потрібні не лише для публічних компаній для виходу на біржу і підтримки високого рівня прозорості перед інвесторами, а й для державних підприємств та для громадських організацій.

Про це йшлося на Третьому міжнародному форумі корпоративних директорів, організованому Професійною асоціацією корпоративного управління та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE).

Представники професійної спільноти зустрілися 4 грудня в Києві, щоб обмінятися досвідом, обговорити новації законодавства і розглянути кейси зі створення ефективних систем корпоративного управління та діяльності наглядових рад.

Цього року форум зібрав понад 180 учасників. Серед них були члени наглядових рад українських та зарубіжних компаній, представники урядових інституцій, керівники великих та малих компаній, представники інвесткомпаній, банків та міжнародних організацій, які залучені до процесу становлення та розвитку корпоративного управління та діяльності наглядових рад.

Відкрили форум Олександр Саєнко, Міністр Кабінету Міністрів України, та Олександр Окунєв, голова Правління ПАКУ, які наголосили на важливості питання ефективної діяльності наглядових рад підприємств усіх форм власності, що дають поштовх швидшому розвитку та стабілізації української економіки в цілому.

Протягом серпня – вересня 2018 року ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» спільно з ПАКУ, Amrop та Європейською Бізнес Асоціацією провели опитування щодо стану корпоративного врядування в українських компаніях. В опитуванні взяли участь понад 100 респондентів. Олександр Окунєв та Володимир Ігонін, партнер ЮФ «Василь Кісіль і Партнери», представили результати дослідження учасникам форуму, а також провели коротке інтерактивне голосування щодо особливостей корпоративного управління в українських компаніях.

Для того, щоб унеможливити необґрунтоване втручання чиновників у процеси прийняття управлінських рішень для державних підприємств, Уряд розпочав реформу корпоративного управління у державному секторі, яка дозволить перейти від прямого управління державними підприємствами до впровадження інструментів корпоративного управління, поширених у країнах ОЕСР. Учасники першої сесії, яка була присвячена наглядовим радам в державних компаніях, а саме: Максим Нефьодов, Перший заступник Міністра економічного розвитку та торгівлі України, Тимур Хромаєв, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Катерина Рожкова, перший заступник Голови Національного банку України, дійшли висновку, що реформа, перш за все, дозволить відокремити функції держави як власника від функції держави як регулятора та полісімейкера галузі. Держава через профільне міністерство не повинна одночасно володіти майном підприємства, встановлювати тарифи і відповідати за стратегію розвитку галузі. Поєднання цих функцій призводить до неефективного управління державним майном і створює можливості для корупції. Наразі час проаналізувати успіхи й невдачі, що потрібно змінити і як краще поширювати успішний досвід на інші підприємства, а також внести необхідні зміни в законодавство про діяльність наглядових рад.

Вдосконалення діяльності Ради директорів компанії є об’єктом інтересу інвесторів. Ілюстрацією даної аксіоми стала презентація кейсу АБ «Укргазбанку». Незалежні члени Наглядової ради Теймур Багіров і Юрій Блащук поділилися досвідом своєї участі в роботі ради, а учасники експертної панелі спробували оцінити її ефективність. Олена Волошина, керівник діяльності IFC в Україні, додала, що реформи, які зараз відбуваються, потребують багато часу, але приємно спостерігати за позитивними змінами, що вже відбулися.

Третя сесія, присвячена досвіду провідних Executive Search консультантів, мала неабиякий резонанс. Питання компенсаційних виплат, компетенцій та профілю членів наглядових рад викликали значну дискусію серед учасників панелі: Олексія Долгіх, керуючого партнера Українського офісу компанії Boyden Global Executive Search, Ігоря Кабузенка, керуючого партнера Ward Howell, Романа Бондаря, керуючого партнера Odgers Berndtson, та Віестурса Ліегіса, керуючого партнера Amrop Україна.

Про особливості роботи наглядових рад у неприбуткових та благодійних організаціях, громадських об’єднаннях говорили Катерина Глазкова, виконавчий директор Спілки українських підприємців, Віталій Дейнега, голова Благодійного фонду «Повернись живим», Андрій Васькович, президент міжнародного благодійного фонду «Карітас України», та Інна Підлуська, заступник виконавчого директора Міжнародного фонду «Відродження». У ході дискусії шукали відповіді на питання: чи є ідентичними завдання ради у бізнесових та неприбуткових структурах, кого варто запрошувати до складу рад та який досвід вже напрацьовано в Україні. Олександр Почкун, засновник і керуючий партнер компанії Baker Tilly в Україні, голова Правління Фонду Східна Європа, як модератор сесії окремо звернув увагу на правову неврегульованость діяльності неприбуткових організацій в Україні.

Форум показав, що в Україні наразі не виникає питання, чи потрібна наглядова рада в компанії, а вже обговорюються способи покращення ефективності її роботи.

Організатори: Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ) і Міжнародна фінансова корпорація (IFC).

За підтримки: Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE).

Офіційний юридичний партнер: ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»

Офіційний енергетичний партнер: енергетична компанія «ДТЕК»

Офіційний HR партнер: компанія Boyden

Офіційний навчальний партнер: Український інститут корпоративного управління

Event-провайдер: Компанія Event Envoy

За підтримки: НКЦПФРУ, ФДМУ, компанії «Емкон» УАІБ, ПАРД, АПКБУ, НДУ, Незалежної асоціації банків України, ЛСОУ, АПУ, UNIC, СУП, ACC.

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