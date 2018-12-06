Logistics Winter Camp 14 -15 грудня

Logistics Winter Camp - це дводенна захоплююча робота на воркшопах, знайомство зі світовими трендами в логістиці і не тільки, історії успіху від акул бізнесу, майстер-класи від експертів Киівськоі Логістичної Школи та вечірка для неформального спілкування!

Буде багато позитиву і цікавих стратегічних зустрічей для Вашого бізнесу!



Коли: 14 - 15 грудня

Де: Пуща Конгрес готель

Для кого Logistics Winter Camp: власників бізнесу, менеджерів, фахівців національних та міжнародних компаній зі сфери логістики, складського господарства, управління ланцюгами поставок, інформаційних технологій, HR, e-commerce, агро, фарм, FMCG, інвестицій, юриспруденції, консалтингу, фінансів, будівництва, постачальників інших послуг / рішень, виробників спеціальної техніки та обладнання, які впроваджують інновації та задають тренди в своїй галузі.

Теми на семінарах та круглих-столах: Виробнича логістика, складська та транспортна.

Детальніше за посиланням: http://kyivlogisticsschool.com.ua/wintercamp